Belgian jalkapalloliitto vahvisti: Martinezin komennossa kohti seuraavia MM-kilpailuja

Belgian jalkapalloliitto vahvisti keskiviikkona, että maajoukkuevalmentaja Roberto Martinezin sopimusta on jatkettu vuoden 2022 loppuun saakka.

Edelliseen sopimukseen sisältyi ensi vuodelle siirretyt EM-kilpailut, mutta uusi sopimus pitää Martinezin vetovastuussa myös loppuvuoden 2022 MM-kilpailuissa, mikäli maa sinne selviytyy.

Martinez siirtyi Belgian valmentajaksi vuonna 2016 ja johdatti kaksi vuotta myöhemmin maajoukkueen MM-kilpailuissa kolmanneksi. Hän on valmentanut Belgiaa 43 ottelussa, ja näistä 34 on päättynyt "Punaisten paholaisten" voittoon. Kuusi ottelua on päättynyt tasan ja vain kolme tappioon.

Ennen maajoukkuetehtäväänsä espanjalainen työskenteli Englannin sarjoissa pelanneiden Swansean, Wiganin ja Evertonin palveluksessa. Kohokohdaksi jäi vuonna 2013 FA Cupin voitto, kun Wigan kukisti loppuottelussa Manchester Cityn.