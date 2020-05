Sprintin olympiavoittaja ottaa vastuun Norjan naishiihdon kehityksestä

Sprinttihiihdon olympiavoittaja Ola Vigen Hattestad on Norjan naishiihtäjien uusi valmentaja. Hattestad siirtyy valmentamaan kotimaahansa luotsattuaan kaksi vuotta slovenialaishiihtäjiä.

– Tätä mahdollisuutta ei voinut jättää käyttämättä, Hattestad kommentoi.

Hän työskentelee päävalmentaja Ole Morten Iversenin alaisuudessa. Työkalut ovat kunnossa, sillä Norja on naishiihdon kärkimaa ja joukkueella on ennestään vahva harjoittelukulttuuri. Lajin ykköstähti on Therese Johaug.

Sloveniassa Hattestadin suojatteihin kuului muun muassa oma vaimo Katja Visnar. Visnar ilmoitti hiljattain lopettavansa uransa.

Hattestad, 38, voitti sprintin olympiakultaa Sotshin laduilla 2014. Hän voitti kaksi MM-kultamitalia vuonna 2009 Liberecissä oltuaan ykkönen pariviestissä ja sprintissä. Ura loppui 2018.