JoMan lukkari Juha Puhtimäki kehittyi lautaskammon kourista pesäpallon ykköstähdeksi – Puhtimäki perkaa uransa käänteet laajassa haastattelussa

Puhtimäki oivalsi lopullisesti vasta 28-vuotiaana, mitä huippupelaajaksi kehittyminen vaatii: ison määrän harjoittelua ja heittäytymisen urheilijan elämään.

Lahjakkuuden matka huipulle oli pitkä ja mutkikas. Pitipä taipaleella selättää myös lukkarin pahin painajainen: lautaskammo.

Lopulta kasvu sekä ihmisenä että henkisesti nostivat Puhtimäen aina Superpesiksen kirkkaimmaksi tähtipelaajaksi.



Juha Puhtimäki tuuletti Lännen lukkarina A-poikien Itä-Länsi-ottelussa Kiteellä vuonna 2006.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

{desktop} {/desktop} {!desktop} {/desktop}

Juha Puhtimäki on elänyt ja hengittänyt pesäpalloa koko elämänsä. Ensimmäisen pesäpallomailansa hän sai jo 1-vuotiaana.

Perheen isä Markku Puhtimäki on innokas pesäpallomies, joka on toiminut peli- ja syöttötuomarina pääsarjassa ja pelinjohtajana eri seuroissa. Juha Puhtimäki viihtyi pienestä pitäen Päivi-äitinsä kanssa pesäpallokatsomoissa seuraamassa otteluja.

Ilmajoelta lähtöisin oleva Puhtimäki aloitti pelaamisen 5-vuotiaana Koskenkorvan Urheilijoiden riveissä.

F-junioreissa joukkueen lukkarina pelasi Minna Alestalo, joka nähtiin myöhemmin naisten pääsarjassa. Ikäluokan Itä–Länsi-ottelussa valtakunnanleirillä Juha sai mahdollisuuden näyttää taitojaan lautasen ääressä. Pelit sujuivat hyvin, mikä oli lähtölaukaus lukkarin uralle.

Puhtimäki oli lupaava juniori, joka halusi voittaa jokaisen pelitilanteen. Hän vaati itseltään jopa liikaa.

– Olin todella itsekriittinen. Vaikka olin pelannut kohtuullisen vuoron lukkarina, niin räpylä lensi jonnekin. Vasta ajan myötä opin, että aina ei voi onnistua, Puhtimäki kertoo.

Nuori Puhtimäki mietti jopa uransa lopettamista.

– Sanoin B-juniori-ikäisenä äidille, että pesäpallo ei ole enää kivaa. Äiti sanoi uskovansa lopettamisen, jos uskallan sanoa sen isälle. Ikinä en uskaltanut sitä tehdä.



Puhtimäki pärjäsi lahjoillaan tiettyyn pisteeseen asti. Fysiikkaharjoittelu ei hänelle nuorena maistunut.

– Välillä isä yritti lahjoa minut tekemään, mutta eipä sekään auttanut.

Puhtimäki heräsi todellisuuteen vasta, kun hän aloitti Koskenkorvan superpesisjoukkueen harjoitusringissä.

– Ensimmäisissä testeissä todettiin, että Puhtimäellä on pieni laihdutuskuuri edessä. Vedin siitä herneet nenään ja sain pois 12 kiloa puolessa vuodessa. Sen jälkeen oma olo ja tulokset paranivat.

Vuodet JoMassa ovat tuoneet onnistumisia Etelä-Pohjanmaan kasvatille.

1

7–18-vuotiaana Puhtimäen seura oli Kylävuoren Kaiku. Nuori Kurikan joukkue jäi häntäpäähän poikien Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä. B-nuorissa tuli kuitenkin SM-kultaa joukkueella, joka ei hävinnyt jaksoakaan.

Lyhyiden etäisyyksien ja useiden pesäpallopaikkakuntien Etelä-Pohjanmaalla nuoren Puhtimäen seurat vaihtuivat vauhdilla: Kauhajoki, Koskenkorva, Seinäjoki...

Puhtimäki debytoi lukkarina miesten Superpesiksessä 20-vuotiaana sarjajumbo Seinäjoen Maila-Jussien paidassa. Seinäjoki hävisi Helsingissä pelatun tv-ottelun Vimpelille 0–1 (0–0, 0–1).

– Ottelu sujui minulta hyvin. Sain jatkaa lukkarina kolme peliä Seinäjoen ja kaksi ottelua Koskenkorvan riveissä. Normaalisti toimin Kauhajoen lukkarina Ykköspesiksessä, Puhtimäki kertaa.

Seuraavalla kaudella Puhtimäki löi läpi. Seinäjoki voitti Puhtimäen lukkaroimana A-poikien SM-kultaa ja nousi miesten Ykköspesiksestä pääsarjaan. Niinpä vuonna 2007 alkoi Puhtimäen pysyvä taival Superpesiksen lukkarina.



23-vuotiaana Puhtimäki pääsi maistamaan menestystä Nurmon Jymyn SM-pronssijoukkueessa.

Nurmon sponsorien jäätyä sivuun alkoivat seurassa myllerrykset, ja Puhtimäki palasi vuosiksi 2010–2013 kasvattajaseuransa Koskenkorvan riveihin.

Koskenkorvan taival katkesi aina puolivälierissä. Ajanjaksosta muodostui Puhtimäelle vaikea.

Puhtimäki kertoo kärsineensä tuolloin lautaskammosta, jolloin lukkarin syöttäminen muuttui epävarmaksi ja varovaiseksi.

– Tolpat ja taktiset väärät jäivät vähiin, ja koko syöttäminen alkoi näyttää teknisesti ihan erilaiselta.

– Korvien välistä se oli kiinni. Minulla oli se huono puoli, että en puhunut asiasta tai myöntänyt sitä kenellekään. Tilanne alkoi laueta vasta, kun uskalsin puhua kammostani.

– Kärsin tilanteesta kaikki neljä kautta Koskenkorvalla, mutta halusin silti olla lukkarina. Vuonna 2013 olin lukkarina vain puolikkaan kauden, kun syöttäminen ei ollut hyvällä tasolla ja vaihtoehtona lukkariksi oli myös Henri Itävalo. Sisäpelini toimi kuitenkin koko ajan.

Puhtimäkeä auttoi, kun hän keskusteli tilanteestaan entisen huippulukkarin Matti Iivarisen kanssa.

– Kun löysimme yhteisen sävelen, niin soittelimme usein ennen pelejä ja niiden jälkeen. Kävimme läpi ajatuksia ja mitä syöttötreeneissä kannattaa tehdä. Vähitellen puhelut harvenivat.



Nykypäivänä itsevarman Puhtimäen kohdalla ei voisi uskoa, että saman pelaajan henkinen kantti on ailahdellut aikoinaan pahasti.

– Kammo vei pelillisen itseluottamuksen, mutta siirto Hyvinkäälle katkaisi huonon kierteen ja oli todella hyvä ratkaisu.

– Purin pahaa oloani myös siviilissä, enkä ollut silloin ylpeä itsestäni. Halusin aloittaa koko elämäni alusta ja lähdin täysin uuteen paikkaan.

uha Puhtimäki palkittiin Pohjois-Karjalan vuoden 2019 parhaana urheilijana. Vieressä elämänura-palkinnon saanut Paula-Irmeli Halonen.

Huippupelaajaksi Puhtimäki kasvoi Hyvinkään Tahkossa vuosina 2014–2017. Hän kertoo aloittaneensa silloin todellisen urheilijan elämän.

– Mies tehtiin kokonaan uusiksi.

Puhtimäki tiesi, että hänen on tehtävä töitä, mikäli hän haluaa päästä pelaamaan Tahkossa. Joukkueessa pelasi myös aiemmin lukkarina häärinyt Riku Rantanen, joka siirrettiin jokeriksi.

– Minun piti osoittaa, että olen pelipaikan arvoinen. Hyvinkäätä kritisoitiin siitä, että he hankkivat minut lukkariksi, kun Rantanen olisi ollut vaihtoehtona.

– Niinpä talvi 2013–2014 edettiin aika raikkaalla treenimäärällä, mikä palkittiin seuraavana kesänä. Tein välillä kolme harjoitusta päivässä. Syöttäminen alkoi helpottaa, itseluottamus kasvoi ja otin askeleen eteenpäin myös sisäpelissä.

Kausi 2014 sujui Puhtimäeltä niin hyvin, että hän pääsi ensimmäisen kerran urallaan miesten Itä–Länteen.

– Tein jo keväällä 2014 uudet ennätystulokseni kaikissa testeissä. Silloin tiesin, että pystyn pelaamaan sillä tasolla, millä haluan. Halusin näyttää itselleni, että pystyn olemaan hyvä.



Viimeisellä Hyvinkään kaudellaan Puhtimäki kohosi Superpesiksen parhaaksi kärkilyöjäksi.

Jo Koskenkorvan riveissä hän oli ryhtynyt harjoittelemaan ahkerasti ykköstilanteiden purkamista.

– Harjoittelin kolmosrajapompun sellaiseksi, että sillä pystyi vaihtamaan tietyllä tasolla. Teimme 2–3 kertaa viikossa ylimääräisen lyöntitreenin, jossa oli lähes sata pomppulyönnin toistoa. Pohja ykköstilanteita varten luotiin jo Koskenkorvalla, ja fysiikan paraneminen Hyvinkäällä mahdollisti kehityksen.

– Lisäksi ajatus ykköstilanteiden pelaamiseen ja oma tyyli löytyivät Hyvinkäällä.

Monipuolisesti lyönyt Puhtimäki pystyi hyödyntämään Hyvinkäällä usein vaihtotilanteissa kääntönäppiä.

– Kun lyöntivoima kehittyi, niin iskin avauskaudella Hyvinkäällä seitsemän kunnaria runkosarjassa ja sain läpilyöntiuhan vaihtotilanteisiin.



Puhtimäki halusi päästä vielä seuraan, joka pystyisi voittamaan Suomen mestaruuden. Onnistunut valinta kaudeksi 2018 oli pronsseja kerännyt Joensuun Maila.

Lukkari Puhtimäki oli iso palanen siinä, että JoMa nousi mestaruustasolle. Finaaleissa pohjalaisisäntä otti ohjat ja paukutteli ratkaisevat juoksut.

Joensuussa Puhtimäen rooli sisäpelissä muuttui vähitellen vaihtajasta kotiuttajaksi. Puhtimäki näkee kehittyneensä JoMassa erityisesti lukkarina.

– Pohjanmaalla panostetaan sisäpeliin. Heti ensimmäisenä talvena Joensuussa huomasin, kuinka paljon enemmän täällä painotetaan ulkopelin harjoittelua. Mietimme ja hioimme paljon lukkaripeliä pelinjohtajien Juhani Lehtimäen ja Petri Pennasen kanssa.

Puhtimäki ja JoMa jatkoivat kultaputkea viime kesänä. Mestarilukkari vakuuttaa, että hänellä on edelleen kova halu kehittyä ja menestyä.

– Tässä lajissa ei tule ikinä valmiiksi. Fyysisesti on olemassa rajoja, mutta peliä voi ymmärtää ja asioita voi tehdä koko ajan paremmin. Katson paljon videoita, tutkin peliä, seuraan eri lukkareita ja mietin, mitä uutta voisi kehittää.

– Tulevalla kaudella kotiutusvastuuni on kasvamassa entisestään ja pyrimme yhdessä paikkaamaan Juha Niemen jättämää aukkoa.

Puhtimäen nykyinen sopimus JoMan kanssa päättyy käytännössä tänä vuonna. Hän uskoo jatkavansa peliuraansa vielä 40-vuotiaaksi asti.

– Pystyn pelaamaan vielä noin viisi vuotta, jos pysyn ehjänä.



Jos Puhtimäki oli nuorena laiska harjoittelija, niin muutos on valtava tähän päivään. Lukkari tekee paljon omatoimista harjoittelua.

– Minulla on pari kertaa viikossa 45 minuutin syöttöharjoitus, jossa nostan 500–700 erilaista syöttöä. Kesällä teen lisäksi tunnin syöttöharjoituksen peliä edeltävänä iltana. Lukkarina minun on tiedettävä noin viiden sentin tarkkuudella, mihin syötän ja se vaatii toistoja. Kun hallitsen lautasta, niin se mahdollistaa pelaamiseni tietyllä tasolla.

Puhtimäen kasvutarina on tuonut nykytilanteen, jossa hän on monipuolinen ja vahvan fysiikan omaava, näppejä hakeva ja hankalistakin asennoista heittävä huippulukkari, jolle kokemus on tuonut pelin ymmärrystä ja tilanteiden ennakointia.

”Putte” myöntää, että viime syksynä annettu Vuoden pesäpalloilijan titteli lämmitti mieltä ja meni tunteisiin.

– Olihan se pikkupojan unelmien täyttymys. Olen halunnut olla aina paras pienestä pitäen.

– Nuorena en vielä ymmärtänyt, mitä hyväksi pelaajaksi tulo vaatii. Opin sen, että töitä on tehtävä. Ilmaiseksi ei saa mitään.

Lopulta valtava halu nousta parhaaksi sekä aikuistuminen urheilijan elämään veivät Juha Puhtimäen maan johtavaksi pesäpalloilijaksi.



Juha Puhtimäki – JoMan lukkari on saanut useita palkintoja viime vuosina



34-vuotias, syntynyt 20.6.1985.

Asuu avopuolisonsa Nea Tervon kanssa Joensuun keskustassa.

Saavutuksia: SM-kultaa JoMassa 2018 ja 2019 sekä SM-pronssia Nurmossa 2008. Vuoden pesäpalloilija 2019, vuoden lukkari 2019, pudotuspelien arvokkain pelaaja 2018, kärkilyöntikuningas 2017, kultainen maila 2017. Viidesti mukana miesten Itä–Lännessä. Karjalaisen kultamitaliurheilija (Pohjois-Karjalan paras urheilija) 2019.

Ura Superpesiksessä: 2005 Koskenkorva ja Seinäjoki, 2007 Seinäjoki, 2008–2009 Nurmo, 2010–2013 Koskenkorva, 2014–2017 Hyvinkää, 2018– Joensuu. Superpesiksessä 456 ottelua, 296 lyötyä, 488 tuotua ja 2 396 kärkilyöntiä.

Lähtöisin Ilmajoelta, Koskenkorvan Urheilijoiden kasvatti.

Kävi lukiota vajaan vuoden ja jatkoi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutukseen. On opiskellut myös urheiluhierojaksi, taksiyrittäjäksi ja pesäpallon lajivalmentajan tutkinnon. Elää tällä hetkellä pesäpallolla – pelaamisen lisäksi markkinoi itseään ja JoMaa.

Saavuttanut raveissa ohjastajana kolme voittoa ja valmentajana seitsemän voittoa. Omistajan roolissa paras saavutus on ollut kolmevuotiaiden tammojen kasvattajakruunun kakkostila.



Onnettomuus ravihevosten kanssa jätti jälkensä



Viime helmikuussa Juha Puhtimäen öinen kotimatka Vermon raveista päättyi traagisesti ulosajoon Liperissä.

Puhtimäen kuljettama hevosenkuljetusauto suistui tieltä talvikelissä. Onnettomuuden jälkeen toinen kyydissä olleista hevosista, Sky Dreamer, jouduttiin lopettamaan. Puhtimäki ja hänen valmentamansa ja osaomistamansa 6-vuotias ruuna Johnny Flame selvisivät tilanteesta vähin vammoin.

Puhtimäelle tilanne oli raskas, kun hänen ajovirheensä jälkeen toisten omistama hevonen panikoitui, loukkasi itsensä ja lopulta kuoli.

– Aluksi otti lujille, mietin asiaa paljon ja kyllähän siitä jäi tietyt jäljet.

– Päädyin ojaan ja sitten tajusin, että hevoset ovat jumissa. Kun peräovi saatiin auki, niin edessä oli ikävä näky ja toisen hevosen elämä loppui siihen. Olihan siinä käsittelemistä, Puhtimäki kertaa.

Puhtimäen puhelin soi jatkuvasti, kun seuraavana päivänä selvisi, kuka ajoi turma-autoa.

– Oli raskasta kerrata omat lausunnot medialle, mutta ne oli vaan hoidettava.

– Lisäksi ihmisiltä tuli valtavasti tsemppiviestejä, Puhtimäki kiittelee.

– Puhuin myös Sky Dreamerin omistajien kanssa ja he ottivat asian todella ymmärtäväisesti.



Pojat rivissä. Juha Puhtimäki on intohimoinen urheilumies sekä pesäpallon että ravien parissa. Kevinin Tähti on kuulunut Puhtimäen vetämään pesiskimppaan. Puhtimäki on esitellyt ruunalle myös pesäpallon Suomen mestareille annettavaa Poika-patsasta.

Puhtimäki käy hoitamassa ja harjoittamassa Johnny Flamea Liperissä sijaitsevalla Anne Pitkäsen tallilla 3–4 kertaa viikossa.

– Hevoselle ei jäänyt mitään merkkejä onnettomuudesta. On hienoa nähdä, että se voi hyvin, luottaa minuun ja antaa virheeni anteeksi.

– Johnny Flamen kanssa oleminen on minulle terapiaa ja pystyn unohtamaan kaiken muun.

Puhtimäki omistaa Johnny Flamen isänsä Markun, estejuoksun Euroopan mestarin Jukka Keskisalon, ravitoimittaja Joonas Teerikorven ja lapsuudenkaverinsa Tatu Hietikon kanssa.

– Keskisalo aikoo ajaa itselleen ohjastajakortin Johnny Flamella, joka on tuttu ja rauhallinen hevonen, Puhtimäki kertoo.

Myös Puhtimäki on nähty välillä ohjastajan roolissa.

– Jatkan ohjastamista jossakin vaiheessa, kun ravit käynnistyvät taas kunnolla.

Puhtimäki on vetänyt myös pesiskimppaa, jossa ravihevosten osaomistajiksi on hankittu uusia lajista kiinnostuneita ihmisiä. Puhtimäki auttaa edelleen pesiskimpan hevosten Carlemanin ja Kevinin Tähden taustoilla.

– Pesiskimppa loppui vuodenvaihteessa, ja mukana olleista 25–30 henkeä jäi hevosten omistajiksi. Olen luvannut hoitaa hevosten tiedotusta ja laskujen maksua.

Seuraavaksi Puhtimäelle on syntymässä oma kasvatti kahden viikon sisällä Kuopiossa.

– Kasvatusoikeus on puoliksi tamman omistajan kanssa. Jos kaikki tähdet ovat kohdallaan, niin varsasta tehdä ravuri, Puhtimäki intoilee.