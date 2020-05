Autosport: Jyväskylän MM-ralli uhkaa lykkääntyä syksyyn – Uuden-Seelannin ja Japanin kilpailut jäävät ajamatta

Ralliautoilun MM-sarjan jatko uhkaa lykkääntyä yhä myöhemmälle syksyyn, kertoo englantilainen Autosport . Lehden tietojen mukaan Jyväskylän MM-ralli on siirtymässä syys- tai lokakuulle. Uuden-Seelannin ja Japanin MM-rallit jäisivät kokonaan ajamatta.

Rallin MM-sarja on ollut koronatauolla maaliskuussa ajetun Meksikon MM-rallin jälkeen. Argentiinan ja Sardinian ralleja on siirretty, Portugalin ja Kenian rallit on peruttu.

Jyväskylän kilpailu on vielä virallisesti kalenterissa 6.–9. elokuuta. Uuden-Seelannin kilpailu oli tarkoitus ajaa 2.–6. syyskuuta, ja kauden piti päättyä Japanin kilpailuun 19.–22. marraskuuta.

– Kisojen määrää on karsittu 11:een, eivätkä Uuden-Seelannin ja Japanin kilpailut todennäköisesti jää ohjelmaan. Kyse on kisojen kustannuksista ja logistiikasta, Autosport kertoo.

– Lisäksi MM-sarjan odotetaan siirtävän Suomen kilpailua syys- tai lokakuulle.

Lehti ennakoi, että tynkäkausi rajataan pitkälti vain Euroopan kilpailuihin.

MM-sarjan johto tekee lopullisen päätöksen Uuden-Seelannin rallista toukokuun aikana. Japanin kilpailusta päätetään myöhemmin.

Tänä vuonna on ajettu Monte Carlon, Ruotsin ja Meksikon MM-rallit.

MM-sarjaa johtaa ranskalainen Sebastien Ogier ennen Elfyn Evansia, Thierry Neuvillea ja Kalle Rovanperää.