Golf- ja NFL-legendat löivät 20 miljoonaa dollaria koronakamppailuun

Golfin suurmiehet Tiger Woods ja Phil Mickelson sekä amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan pelinrakentajaikonit Peyton Manning ja Tom Brady antoivat tukea Yhdysvalloissa jylläävän koronaviruspandemian vastaiseen taisteluun, kun he pelasivat viihdyttävän ottelun Medalist Golf Clubin kentällä Floridassa sunnuntaina. Nelikon esitys toi hyväntekeväisyyteen kaikkiaan 20 miljoonaa dollaria eli noin 18,4 miljoonaa euroa.

Ottelun lopputuloksella ei niinkään väliä ollut, mutta parina pelanneet Woods ja Manning kuittasivat kuitenkin pröystäilyoikeudet niukalla voitolla Mickelsonista ja Bradysta. Kierroksensa heikosti aloittanut kuusinkertainen Super Bowl -voittaja Brady vastasi päivän parhaasta lyönnistä par 5 -seiskareiällä, kun lähestymislyönti pyöri reikään tuoden birdien. Samalla Bradyn housut repesivät ja mies naureskeli, että olipahan lyönnissä voimaa.

Woodsille ja Mickelsonille hyväntekeväisyyskohtaaminen toi paluun pelikentille ensimmäistä kertaa sitten koronaviruksen tuoman tauon. Woodsin edellinen kilpailullinen tapahtuma oli yli kolmen kuukauden takaa, ja hän kertoi "virkistyneensä" pakotetulla tauolla.

– Olen saanut viettää paljon aikaa lasteni kanssa, ja meillä on ollut kivaa. Ja lisäksi olen pelannut tennistä enemmän kuin ikinä, Woods kertoi.

Supertähtien otteluun mahtui tietysti paljon keskinäistä naljailua. Yksi parhaimmista tuli Woodsilta, kun Mickelson käski merkkaamaan pallon viheriöllä.

– Haluatko, että merkkaan sen yhdellä U.S. Openin mitalillani, Woods kysyi.

Woods on voittanut U.S. Openin eli Yhdysvaltain avoimet kolmesti. Mickelsonilla on turnauksesta kuusi kakkossijaa, ei yhtään voittoa.