Turpakäräjiä tuomarin kanssa ei voi käydä kasvokkain, kun pesäpallokausi käynnistyy kesällä

.

Naisten Superpesis pyörähtää käyntiin 12. kesäkuuta ja miesten 2. heinäkuuta. Pelien varmistuminen oli helpotus tuomareille, joista monien on sovitettava tehtävät ajoissa siviilityöhön sopivaksi.

Sarjan kokeneeseen tuomaristoon kuuluva syöttötuomari Ari Kiviniemi, 54, sanoo olevansa huojentunut.

– Onhan tämä ollut erikoinen kevät, on helpotus päästä aloittamaan pian. On myös tärkeää, että niin minä kuin muutkin voimme tuomariohjelmien tultua järjestellä kesän työaikatauluja työnantajien kanssa.

– Olen samalla työnantajalleni erittäin kiitollinen joustavasta suhtautumisesta, muutoin tuomaritehtävien hoitaminen olisi hankalaa, sanoo Kauhajoen kaupungilla liikuntapaikkamestarina työskentelevä Kiviniemi.

Korona verottaa tuomaripalkkioita

Superpesistuomarit kantavat taloustalkoissa oman kortensa kekoon ottamalla työskentelystä tavallista pienemmän palkkion. Esimerkiksi miesten peli- ja syöttötuomarin peruspalkkio on otteluissa kaksikymmentä euroa normaalia pienempi, eli 120 euroa, ja naisten peleissä kaksitoista euroa alhaisempi, 75 euroa.

Lisäksi ottelujen tuomaristo pyritään nimeämään pääsääntöisesti pelipaikan lähettyviltä matkakulujen pienentämiseksi. Laskettuja palkkioita tukee myös kaudella 2018 kaikkien aikojen nuorimpana syöttötuomarina miesten pääsarjassa debytoinut 19-vuotias Aleksi Mansikkamäki.

– On aivan oikein, että olemme mukana talkoissa tällä tavalla. Samalla on toki sanottava, että niin minulle kuin varmasti muillekin tuomaritehtävien tuoma raha olisi tarpeen, mutta tilanne on nyt tämä, pohtii syksyllä opintojaan jatkava Mansikkamäki.

"Astma, mutta en ole huolissani"

Kertaalleen valtakunnan parhaaksi tuomariksi nimetty ja kolme kertaa pelaajien äänestämänä parhaaksi tuomariksi valittu Kiviniemi ei sano pelkäävänsä astua kotipesään, vaikka kuuluu riskiryhmään.

– Minulla on astma, mutta en ole huolissani. En pelkää kentälle menoa, sillä jos tartunta tulee, se voi tulla mistä vain, 21. pääsarjakautensa aloittava Kiviniemi sanoo.

Myöskään Mansikkamäki ei pelkää ottelutapahtumia.

– En ole huolissani. Luotan, että niin pelaajat kuin tuomarit kunnioittavat toisiaan, eikä esimerkiksi ”turpakäräjiä” käydä kasvokkain. On toki harmi, etteivät syöttötuomarit voi keskustella pelaajien kanssa normaaliin tapaan.

Kotipesään on syöttötuomareille tulossa todennäköisesti oma alue, joihin ei joukkueen jäsenillä ole asiaa. Kiviniemi on tämän kannalla.

– Tämä olisi todella hyvä. Näen myös aiheellisena laatia selkeät säännöt ja sanktiomahdollisuuden. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että ensimmäisestä aluerikkomuksesta tuomitaan tekninen palo, toisesta keltainen kortti ja mikäli sama toistuu edelleen, punainen kortti.

Kasvomaski mahdottomuus

Kiviniemi ja Mansikkamäki kokevat kasvomaskin käytön mahdottomana.

– Se ei ole mitenkään mahdollista, sillä pilliin on puhallettava. Tässäkin valossa on tärkeää, ettei vaikkapa sylki lennä kasvoille edes vahingossa.

– Luotan myös, etteivät joukkueiden jäsenet eivätkä tuomarit tule kentälle mikäli epäilevät olevansa sairaita, Nyt vaaditaan kaikilta kunnioitusta, Mansikkamäki painottaa.

Pesäpallotuomarit haikailevat turvaksi omaa suoja-aluetta

Koronavirusepidemia on saanut muutamat pääsarjatuomareista tekemään päätöksen kauden väliin jättämisestä. Superpesiksen tuomarijohtaja Tapani Hotakainen sanoo kolmen raitapaidan päätyneen tähän päätökseen.

– Sen lisäksi muutamat tuomarit harkitsevat vielä päätöstään. Ymmärrän kaikkien ratkaisun, nyt ollaan tekemisissä hyvin henkilökohtaisten asioiden kanssa, Hotakainen sanoo.

Superpesis on tekemässä syöttötuomarille kotipesään oman suoja-alueen. Se tulee näillä näkymin olemaan kaksi metriä leveä ja puolitoista metriä pitkä. Suoja-alueen rajan rikkomisesta rangaistaneen samalla tavalla kuin kotipesän aiemman suoja-alueen rikkomisesta.

– Se tarkoittaisi sitä, että asiasta huomautetaan ensin. Rikkeen toistuessa katkaistaan peli uuden huomautuksen merkiksi. Mikäli rajaa rikotaan edelleen, tuomitaan kaikista seuraavista rikkomuksista tekninen palo. Nämä asiat päätetään lopullisesti lähiaikoina, Hotakainen toteaa.

Hutunkeitto jätetään todennäköisesti väliin

Peleihin on tulossa todennäköisesti muitakin uusia linjauksia. Yksi tällainen on pallon käyttämättä jättäminen syöttötuomarilla pelaajan väliinjätön aikana.

– Lisäksi hutunkeitto ja kättelyt jätetään todennäköisesti väliin. Tulemme myös laatimaan suositukset matkustamista silmällä pitäen.

Poikkeuksellisen tilanteen vaikutuksia uusien tuomareiden saantiin on Hotakaisen mukana vaikea arvioida.

– Yleensä poikkeustilanteet vaikuttavat johonkin suuntaan. Aika näyttää, miten tässä käy.