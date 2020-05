Valioliigapomon mukaan faneja saatetaan nähdä katsomoissa ensi kaudella

Jalkapallon Englannin Valioliiga suunnittelee jatkavansa koronaviruksen maaliskuussa keskeyttämää kautta kesäkuun 17. päivä, mutta tästä kaudesta pelaamatta olevissa 92 ottelussa ei yleisöä katsomoissa nähdä koronarajoitusten takia. Valioliigan toimitusjohtaja Richard Masters kuitenkin valaa faneille toivoa: kaudella 2020–21 katsomot voisivat avautua, ainakin "asteittain".

– Kukaan ei tiedä, milloin tyhjille katsomoille pelaamisesta päästään siirtymään pois. Mutta liiga ja seurat ovat optimistisia sen suhteen, että näemme faneja stadioneilla ensi kaudella. Se saattaa tapahtua vaiheittain, Masters kertoi Sky Sportsille perjantaina.

– Siitä tulisi toivottavasti iso hengen nostatus, ja sitä kohti olemme tehneet töitä. Meillä on uskomattomia faneja tässä maassa, ja me kaikki tiedämme, että Valioliiga sellaisena kuin me sen tunnemme ja sitä rakastamme ei palaa täysin takaisin ennen kuin fanit kävelevät sisään katsomoihin.

Tulevaa kautta ennen riittää kuitenkin haastetta. Masters muistuttaa, että uusi virusaalto voi johtaa kauden uuteen keskeyttämiseen.

– Meillä pitää olla valmiina suunnitelmat tuohon. Mitä tapahtuu, jos kautta ei saada pelatuksi loppuun? En kuitenkaan kerro mitään yksityiskohtia (suunnitelmista).

Titteliä juhlitaan

Missään kauden loppuun saamista tuskin odotetaan innokkaammin kuin Liverpoolissa, joka on vaivaisen kahden voiton päässä ensimmäisestä mestaruudestaan sitten vuoden 1990. Yksi kaivatun mestaruuden tuomista ongelmista saattaa olla se, kuinka Pool-fanit noudattavat koronarajoituksia mestaruuden ratketessa. Poliisi on jo esittänyt huolensa fanien turvallisuudesta, kokoontuvat he sitten koti-Anfieldilla tai jollain puolueettomalla kentällä, jossa pelejä saatetaan joutua pelaamaan.

Valioliigapomo Mastersin mukaan liiga ymmärtää poliisin huolta ja "pyrkii vähentämään noita huolia". Ja niille faneille, jotka pelkäävät koronan vievän pitkään odotetun pokaalinnostotapahtuman, Mastersilla on rauhoittelevaa lupausta.

– Teemme kaikkemme, jotta pokaalijuhla toteutuu. Se on todella tärkeä hetki, myös faneille muisteltavaksi.