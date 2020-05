Petteri Forsell palasi Puolan liigapeleihin maalivireessä – Koronalle komea voitto

Petteri Forsell viimeisteli Puolan jalkapalloliigassa maalin, kun hänen edustamansa Korona Kielce nappasi 4–1-vierasvoiton Wisla Plockista.

Forsell vei joukkueensa 3–1-vierasjohtoon laukomalla maalitolpasta kimmonneen pallon verkon perukoille. Ottelua oli tuolloin pelattu 67 minuuttia. Suomalaispelaaja tuli seuraavalla minuutilla vaihtoon.

Ottelu oli joukkueille ensimmäinen koronavirustauon jälkeen.

Korona Kielce on 16 joukkueen sarjassa sijalla 14. Wisla Plockin sijoitus on 12:s. Molemmilla joukkueilla on takanaan 27 ottelua.

Puolan liiga jakautuu 30 kierroksen jälkeen ylä- ja alajatkosarjaan. Korona Kielce jäänee kahdeksan joukkueen alajatkosarjaan.

Forsell siirtyi Korona Kielceen helmikuussa, ja liigamaali on hänelle ensimmäinen uudessa seurassaan.