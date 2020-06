Kiekko-Pojat vahvistui kahdella hyökkääjällä - isokokoinen hyökkääjälupaus siirtyy Joensuuhun Pelicansista

Jääkiekkoilun Mestikseen valmistautuva Joensuun Kiekko-Pojat on vahvistanut hyökkääjäkaartiaan. JoKP on tehnyt yhden kauden mittaiset sopimukset Samuel Salosen ja Leevi Kanniston kanssa.

Hyökkääjälupaus Samuel Salonen on nuorten maajoukkueiden vakiokasvo. Hän tulee Joensuuhun Lahden Pelicansin organisaatiosta.

Viime kaudella Salonen pelasi Pelicansissa 38 liigaottelua (tehopisteet 1+5). Mestiksessä Salonen pelasi lainapestillä Peliitoissa 15 ottelua (5+7). Nuorten SM-liigassa hän keräsi kolme tehopistettä kahdessa ottelussa.

Vantaalla syntynyt Salonen, 20, on Jokerien kasvatti. Hän pelasi toissa kaudella Pohjois-Amerikassa United States Hockey League -juniorisarjassa Sioux City Musketeersin ja Youngstown Phantomsin riveissä.

JoKP:n päävalmentaja Joni Petrell on tyytyväinen saatuaan raamikkaan (192 cm ja 90 kg) Salosen joukkueeseensa.

– Salonen kuuluu vuonna 2000 syntyneiden parhaimmistoon Suomessa, ja hän on käynyt maajoukkueputken läpi. Hän on isokoinen ja taitava pelaaja, joka haluaa olla ratkaisija. Nuoresta iästään huolimatta hän on kokenut jo paljon jääkiekossa, Petrell sanoo seuran tiedotteessa.

Leevi Kannisto, 21, tulee Joensuuhun Forssan Palloseurasta. FPS nostettiin ensi kaudeksi Suomi-sarjasta Mestikseen.

Kannisto voitti nuorten Suomen mestaruuden keväällä 2017 kasvattajaseuransa Hämeenlinnan Pallokerhon riveissä. Viime kaudella hän pelasi FPS:n paidassa 37 Suomi-sarjan ottelua (tehopisteet 10+15).

– Kannisto on hyväpäinen taistelija, joka antaa aina kaikkensa joukkueelle. Hän oli kapteenistossa HPK:n nuorten mestarijoukkueessa, ja se kertoo paljon pelaajan luonteesta. Viime kausi Forssassa teki hyvää kehityksen kannalta, ja nyt hänellä on edessään taistelu pelipaikasta Mestis-ympyröissä, Petrell luonnehtii.

JoKP:n manageri Jaakko Lipponen on innostunut tulevan kauden joukkueesta.

– Nyt on sellainen koostumus hyökkäyksessäkin, että kaikki on mahdollista. Kokemusta, nuoruutta, kokoa, nopeutta ja taitoa. Osaavan valmennuksen käsissä tästä ryhmästä saadaan kaikki irti, Lipponen sanoo seuran tiedotteessa.

– Ainoa pelaaja, jota tällä hetkellä haemme, on maalivahti. Tilanne on loistava.

Lipposen mukaan Joensuun Kiekko-Poikien fanituotemyynti on alkanut räjähdysmäisesti.

– Ei muuta kuin kausaria kouraan, fanikamaa päälle ja kauden alkamista odottelemaan. Jäällä nähdään aivan varmasti seuraamisen arvoinen joukkue, manageri lupaa.

JoKP:n taustayhtiö Mehtimäki Oy hakee toimitusjohtajaa jääkiekkoseuran toimintaa kehittämään. Hakuaika päättyy kesäkuun 14. päivänä. Manageri Lipposen mukaan tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

Sopimuspelaajat

Kiekko-Pojat kaudella 2020–21

Joensuun Kiekko-Poikien Mestis-joukkue:

Maalivahdit: Kasper Lehikoinen, Leevi Nikkinen.

Puolustajat: Niki Blomberg, Vili Westerman, Oskari Seppälä, Niko Hämäläinen, Santeri Koponen, Esa Lehikoinen, Wiljami Kupiainen, Nico Joki, Ville Räsänen.

Hyökkääjät: Matias Mustonen, Saku Kivinen, Mika Koivisto, Teemu Siironen, Rudi Maarni, Olli Sorsa, Jonne Brygger, Valtteri Lipiäinen, Olli Korhonen, Jussi Tammela, Oula Uski, Samuel Salonen, Leevi Kannisto, Mikko Pellikka (try out), Ville Sivonen (try out).

Valmennus: Päävalmentaja Joni Petrell, apuvalmentaja Benjamin Laurinkari, maalivahtivalmentaja Arto Pyykkö ja fysiikkavalmentaja Harri Yrttiaho.