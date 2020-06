Helsinki International Horse Show peruttiin tältä vuodelta – "Koko maailmancup on vaakalaudalla"

Esteratsastuksen maailmancupin kilpailu Helsinki International Horse Show on peruttu tältä vuodelta koronaviruksen vaikutuksien vuoksi. Seuraavan kerran Helsingissä kisataan maailmancupin kilpailun merkeissä 20.–24. lokakuuta vuonna 2021.

Järjestäjän mukaan perumispäätöksen takana on huoli ja vastuunkanto kävijöiden ja osallistujien terveydestä.

– Moni ratsastuksen megatapahtuma on peruttu, ja nyt on syksyn maailmancup-kisojen vuoro. Oslo ja Madrid ovat nyt samassa tilanteessa kuin Helsinki. Nyt on koko maailmancup-sarja 2020–21 vaakalaudalla. Viime viikolla peruttiin koko Global Champions Tour ja sen 18 kisaa, HIHS:n tapahtumajohtaja Tom Gordin selvensi tiedotteessa.

Helsingin-kilpailun järjestäjä teki päätöksen, kun on vielä epävarmaa, voidaanko lokakuussa järjestää usean tuhannen hengen yleisötapahtumia. Eri maiden väliset matkustusrajoitukset voivat vaikuttaa ratsastajien ja hevosien liikkuvuuteen.

– Horse Show'n päänäytöksissä on paikalla yli 7 000 kävijää Helsingin jäähallin tiiviissä tiloissa. Ei ole vastuullista houkutella näin suuria ihmismassoja yhteen, kun koronavirukseen ei ole vielä suojaa antavaa rokotetta, Gordin alleviivasi.