NHL-kauden jatkossa riittää kysymyksiä – kanadalaismedia: kausi jatkuu aikaisintaan elokuussa

Jääkiekon kärkiliiga NHL paljasti viikko sitten koronaviruksen sekoittaman kautensa jatkosuunnitelmat, mutta otteluita tuskin päästään aloittamaan vielä pariin kuukauteen.

NHL:n komissaari Gary Bettman linjasi, että liigan runkosarja on virallisesti päättynyt ja kausi pyritään päättämään 24 joukkueen pudotuspeleillä, jotka keskitetään kahdelle paikkakunnalle. Ainoastaan seitsemän joukkuetta karsiutuivat pudotuspeleistä, jotka pelataan todennäköisesti tyhjille katsomoille.

Kanadalaisen urheilumedian TSN:n mukaan joukkueiden harjoitusleirit eivät ala ennen heinäkuun 10. päivää. Leirit vievät todennäköisesti vähintään kolme viikkoa, joten kausi voisi alkaa aikaisintaan elokuussa.

Kaupungit, joita liiga harkitsee pelipaikkakunniksi, ovat Chicago, Columbus, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Saint Paul ja Pittsburgh Yhdysvalloissa sekä Edmonton, Toronto ja Vancouver Kanadassa. TSN:n toimittajan Frank Seravallin mukaan Las Vegas on vahvin ehdokas ottelupaikkakunnaksi. Kanadan puolella Edmonton on ilmaissut mielenkiintonsa pelikaupungiksi, mutta isännyyttä uhkaa Kanadan 14 päivän karanteenimääräys.

Eriäviä mielipiteitä

Päätös pudotuspeleihin oikaisusta on herättänyt eriäviä mielipiteitä NHL-joukkueiden pelaajissa ja valmentajissa. Seurat hyväksyivät uuden pudotuspelisysteemin äänin 29–2. Toinen vastustavista seuroista oli Carolina, joka oli kiinni itälohkon viimeisissä pudotuspelipaikoissa, kunnes kausi keskeytettiin.

– Mitä varten pelasimme ne 68 ottelua? Suurin osa kaudesta oli pelattu, ja he vain heittivät sen pois, Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour sanoi ESPN:n mukaan.

Usea pelaaja, kuten Pittsburghin konkari Kris Letang, toivoo paras seitsemästä -sarjoja jo pudotuspelien toiselle kierrokselle. Paras seitsemästä -sarjoihin ollaan siirtymässä viimeistään lohkofinaaleissa. Monet pelaajat ovat myös huolissaan omasta ja perheidensä terveydestä.

Pudotuspeleihin pääsevän New York Rangersin päävalmentaja David Quinn laittoi asiat suurempaan mittakaavaan.

– Mielestäni meidän kaikkien on oltava varovaisia puhuessamme, mikä on reilua. Ajatellessani, mikä on reilua, ajattelen 100 000 ihmistä, jotka ovat menettäneet henkensä ja heidän läheisiään. Olemme erittäin onnekkaita, että voimme jatkaa pelaamista ja valmentamista pelissä, jota rakastamme, Quinn painotti ESPN:lle.