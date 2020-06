Kujanpään Jyräys jysäytti jymy-yllätyksen

Ville Tonttilan ohjastama Kujanpään Jyräys esiintyi Forssan Toto65-raveissa edukseen, kun ori kesti keulapaikalla raastavasta avausmatkasta huolimatta parhaaksi. 12-vuotiaan konkarin voittoon ei uskonut etukäteen oikeastaan kukaan.

Tonttila oli Kujanpään Jyräyksen kärryillä alussa hereillä, ja kaksikko karautti vetotöihin. Juha Länsimäki mieli A.T. Veetin kanssa samalle juoksupaikalle, mutta keulanimi ei vaihtunut. Matkavauhti oli tuimaa.

Kovavauhtisesta alkumatkasta huolimatta Kujanpään Jyräys lähti maalisuoralla irti muista ja voitti vain 0,40 prosenttia veikattuna selvällä erolla kilpakumppaneihinsa.

– Kujanpään Jyräys on treenannut nyt kyllä hyvin keväällä, valmentaja-osaomistaja Heikki Pyykkö aloitti suojatistaan.

– On päästy treenaamaan hevosta kuten haluttu. Mäkeen on päästy ajamaan ja lenkkiä pidennetty, että ilmeisesti se nyt jaksaa mennä. Pirteä se on ollut muutenkin.

Uusi jyrä esittäytyi

Markku Niemisen talliin alkuvuonna siirtynyt Don Williams kisasi ensimmäistä kertaa Suomessa. Ari Moilasen ohjastama ranskalaisori osoitti vahvuutensa, kun jyräsi toiselta ilman vetoapua vakuuttavaan täysosumaan.

– Tuntuu, että sillä on paljon annettavaa, kun se on terveenoloinen ja pirteä, hevosenhoitaja Johanna Kyläkoski näki voittajasta.

Syneri livahti kärkipaikalle

Sipoolainen Ari Kotikulma oli terävänä suojattinsa Synerin kanssa lyhyen matkan autolähdössä. Takarivistä matkaan lähtenyt kaksikko ampaisi heti kärkiporukkaan, ja kirilenkin alussa valjakko vyöryi jo keulapaikalle.

Maalisuoralla Syneri vaikutti pakenevan murskavoittoon, mutta jäi lopussa Kotikulman mukaan odottelemaan muita. Synerin kovimmaksi vastustajaksi kaavailtu Heporix saavutti kärkivaljakkoa askel askeleelta, muttei ehtinyt ohi ennen maalipaalua.

Toto65-kierroksella voittoihin ylsivät myös Treasure Of Pirates, Diesel Degato ja Marcos Gallon. Täysosumia ei kierroksella löytynyt. Viidellä oikealla merkillä voitti 1 747,80 euroa.