Menestysvalmentaja Petteri Nykky ei ota uhkakuvista stressiä

Miesten salibandymaajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky ei ota paineita siitä, että MM-kotikisojen yllä on kysymysmerkkejä.

MM-turnaus on määrä järjestää joulukuussa Helsingissä, joten kisoihin on vielä pitkä aika. Kansainvälinen salibandyliitto IFF kertoi hiljattain, että päätös kisojen järjestämisestä tehdään viimeistään syyskuun lopussa.

– Tiedostamme asian, mutta meidän ei kannata pohtia sellaista, joka on hanskojemme ulkopuolella. Jos kisat siirtyvät, sitten ne siirtyvät. Minä en ole siitä moksiskaan, Nykky sanoo maajoukkueluotsin silmin.

Maajoukkue pitää parhaillaan harjoitusleiriä Eerikkilän urheiluopistolla. Leiri päättyy lauantaina.

Pitkän ja menestyksekkään valmennusuran tehnyt Nykky on puhunut usein pitkäjänteisyyden ja laadukkaan arjen merkityksestä. Niin myös nyt.

– Ei se hukkaan mene, että ukot ovat kunnossa ja pyrkivät eteenpäin, vaikka kisoja ei joulukuussa pelattaisikaan.

MM-kysymysmerkkejä aiheuttaa koronavirustilanteen tuoma epävarmuus esimerkiksi siitä, millaisia matkustus- ja kokoontumisrajoituksia loppuvuodesta mahdollisesti on. IFF on ilmoittanut, että kisoja ei peruta, mutta tarvittaessa ne siirretään.

Niukasti pelejä ennen MM-kisoja

Eerikkilän leiriohjelmassa on muun muassa erilaisia testejä, itsearviointia ja lajiharjoituksia.

– Pääsemme vähän kokeilemaan, poltteleeko pallo kuinka pahasti. Ei pallo heti kesyynny kaikilla, mutta sitä ehtii kesyttää lähes kaksisataa päivää, Nykky sanoo viitaten MM-kotikisoihin.

Koronaviruspandemia on sotkenut kotimaista ja kansainvälistä salibandya. Salibandyliitto lopetti maaliskuussa liigakauden kesken.

Myös maajoukkueohjelmaa on viilattu jonkin verran, sillä toukokuulle kaavailtu pitkä leiriviikko muuttui pienryhmätesteiksi. Maajoukkueen on määrä leireillä heinäkuussa kahdesti ja elokuussa kerran.

Seuraavat pelit ovat vasta syyskuussa, kun Suomen on tarkoitus osallistua neljän maan turnaukseen Tshekissä.

– Kynnyskysymys on, saammeko silloin lentää. Lokakuussa on EFT-turnaus (Sveitsissä), jos maailma makaa suunnilleen normaalisti, Nykky sanoo ja myöntää, että MM-kisoihin valmistavien pelien määrä on pieni.

Koska liigakausi päättyi kesken, päävalmentaja ei ole nähnyt pelaajia pitkään aikaan tositoimissa.

– Keväällä odotettiin vesi kielellä, että välierät ja finaalit alkavat kohta. Harmittaa etenkin nuorten ja nousevien pelaajien puolesta, että tilanteen takia näytöt kovissa paikoissa jäivät vähän torsoiksi.

Sveitsin liigassa pelaavat Tatu Väänänen ja Joonas Pylsy ovat Eerikkilän leiriltä poissa, koska matkustaminen olisi tarkoittanut karanteenia.

Varotoimena sivussa ovat EräViikinkien Jani Kukkola ja Lauri Kapanen, koska heidän kanssaan samassa seurajoukkueryhmässä harjoitelleella pelaajalla todettiin koronavirus. Kukkolan ja Kapasen koronavirustestin tulos oli negatiivinen.

Korona aiheuttaa haasteita

Koronaviruspandemia on tuonut useille seuroille taloushaasteita. Lisäksi tämän hetken epävarmuus tuo oman stressinsä.

– Aika paljon on maailmanmeno muuttunut. Mennään sen mukaan, mitkä ohjeet ovat, ja ymmärretään elämää isossa kuvassa, Nykky sanoo.

Suomi eteni edellisissä MM-kisoissa Nykyn komennossa kultaan. Suomen neljästä miesten MM-tittelistä kolme on tullut Nykyn luotsaamana.