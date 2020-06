Rallin MM-sarjalla yhä uskoa – toiveissa 4–5 rallia vielä tämän vuoden puolella

Tällä hetkellä sarjan toivotaan jatkuvan syyskuisella Turkin rallilla, mutta tilannetta varjostavat rallin pääpaikan Marmariksen koronarajoitukset. Kansainvälisen autoliiton FIA:n rallipomo Yves Matton kuitenkin vakuuttaa "tekevänsä töitä kovemmin kuin koskaan", jotta jäljellä olevat neljä kisaa saataisiin ajetuksi. Jokerikorttina pakassa ovat vielä perumatta olevat, siirretyt rallit kuten Italia.

– Tämän hetken tiedoilla toivomme voivamme järjestää 4–5 rallia ennen vuoden päättymistä, Matton sanoo Autosportille.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Covid-19-kriisin ja sen vaikutusten kanssa on vielä paljon epävarmuutta. Seuraamme tilannetta tarkasti ottaen huomioon terveysviranomaisten suositukset samoin kuin rallijärjestäjien palautteen.

"On liian aikaista luovuttaa"

Talleilla on niilläkin vielä uskoa, tai ainakin toivoa. M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener painottaa, että kaikkien osapuolten on vielä tehtävä tuplasti töitä.

– On liian aikaista luovuttaa MM-kauden 2020 osalta. Meidän on tehtävä yhdessä hommia ja kaikkemme auttaaksemme järjestäjiä, joita on vielä jäljellä. Saadaksemme niin monta tapahtumaa kuin vain mahdollista, Millener sanoo.

– Alkuperäinen ajatuksemme oli, että seitsemän rallia vaaditaan, jotta kausi yltää MM-arvoon. Tiesimme kuitenkin, että tuota määrää voidaan joutua miettimään uudelleen. Kukaan tuskin haluaa vähempää (kuin seitsemän), mutta kun mutkia tulee matkaan yhä enemmän, voi olla, että meidän on pakko miettiä asiaa.

Kun koossa jo on kolmen rallin tulokset, Millener voisi hyväksyä MM-arvon "vähentämistä" kuuteen osakilpailuun.

– Jos saamme ajetuksi kuusi kisaa, olisiko silloin järkeä sanoa että "emme saa MM:ää kun ralleja ei ole seitsemää"? Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kuusi olisi vielä riittävä, kun ottaa huomioon kaikki haasteet mitä meillä on olemassa.