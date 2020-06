Ilves siirtää jalkapalloliigan kotipelinsä Ratinaan, KuPS ilahtui kausikorttilaisten aseman varmistumisesta

Jalkapalloliigan Ilves siirtää heinäkuun kotiottelunsa Tammelan stadionilta isommalle areenalle Ratinaan, kun hallitus väljensi isojen ulkotilaisuuksien katsojarajoituksia. Yli 500 hengen tapahtumia voi järjestää jo heinäkuun alusta lähtien, jos käytettävissä on useita katsomolohkoja tai rajattavissa olevia alueita.

– Tämä päätös oli meille pelastava enkeli, sanoi tamperelaisen Ilveksen toimitusjohtaja Tomi Erola STT:lle.

Erola arvioi, että seura pystyy ottamaan Ratinaan 3 000–5 000 katsojaa turvallisesti. Seuran suunnitelmat tarkentuvat lähipäivinä, mutta ainakaan sisäänpääsyreittien määrästä ei ole kiinni, etteikö ihmisiä saisi ohjattua Ratinaan turvavälejä noudattaen.

– Ratinan stadionille pääsee 20–30 portista, sillä aidassa on portteja. Niistä saamme ihmiset porrastetusti sisään. Opastusta se toki vaatii, Erola kertoi.

Katsomolohkojen läheisyyteen pitää järjestää saniteettitilat ja myyntipisteet, jotta katsojat eivät joudu siirtymään lohkosta toiseen virvokkeiden tai vessassa käynnin takia. Tämä kaikki onnistuu Ratinassa, mutta Tammelassa tila ei olisi riittänyt. Henkilökuntaa tarvitaan toki normaalia enemmän, sillä yleisön avuksi kaivataan myyntipisteiden myyjiä, järjestyksen valvojia ja muita opastajia.

Erola on tyytyväinen etenkin siksi, että Ilveksen otteluihin kausikortin ostaneet noin 1 300 katsojaa pääsevät nyt kaikki otteluihin. Tammelassa se ei olisi onnistunut riittävin turvavälein.

– Mietimme nyt, onko muu lipunmyynti ennakkomyyntiä vai saako pääsylippuja myös portilta. Jos liput myydään ennakkoon, pystymme ainakin tarkemmin katsomaan, mille paikoille liput myydään. Turvaväliajattelu toteutuu, Erola kertoi.

Erola arveli nukkuvansa ensi yön paremmin kuin aikoihin, vaikka jalkapalloseuran talousmurheet eivät uudella linjauksella poistukaan. Koronakeväästä kertyi seuralle miinusta, mutta kesä näyttää paremmalta kuin vielä alkuviikolla.

Ilves aloittaa liigan 1. heinäkuuta kohtaamalla kotikentällään IFK Mariehamnin.

KuPS on päätöksestä mielissään

Miesten jalkapalloliigan hallitsevan mestarin Kuopion Palloseuran innokkaimpien kannattajien pääsy katsomoon on nyt niin ikään varmistunut.

– Meillä on noin 1 200 kausikorttilaista. Uusi linjaus turvaa, että he pääsevät kaikki matsiin, joten yksi ongelma on ratkennut. Ei tule painetta alkaa maksaa kausikorttien hintoja takaisin, sanoi KuPSin toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen STT:lle.

Heiskanen arvioi, että sektoriajattelulla ja turvaväleillä KuPS saa kotistadionilleen 1 500–2 000 katsojaa. Viime kauden yleisölukuihin savolaisseura ei silti pääse, sillä viime vuonna keskikatsojamäärä oli 2 814.

Noin tuhannen katsojan vähennys ottelua kohden vähentää seuran tuloja merkittävästi. Paikattavaa taloudessa on muutenkin, sillä KuPSin toimitusjohtaja arvioi seuran yhteistyökumppanisopimusten menetykset 200 000–300 000 euroksi koronakevään osalta.

HIFK-vierasottelulla 1. heinäkuuta kautensa aloittavalla KuPSilla on heinäkuussa kolme kotiottelua, joissa tulevat vastaan Inter, FC Lahti ja SJK.

Katsomolinjaukset voivat helpottua taas elokuussa, ja Heiskanen on toiveikas.

– Tämä heinäkuun päätös antaa uskoa tulevaan, että tauti pystytään voittamaan. Me haluamme antaa turvallisen ympäristön seurata jalkapalloa, Heiskanen korosti.

Koronaviruksen laantumisesta on merkkejä, ja Heiskanen toivoi, että syksyllä voitaisiin päästä jo lähelle normaalitilannetta.