Sprinttitykki Kläbo yhdistää työnsä ja huvin – "Välillä pitää päästä kaverien kanssa golfaamaan"

Videokuvan perusteella Trondheimissa on aurinkoinen iltapäivä. Voisi kuvitella, että maastohiihdon norjalaisella supertähdellä Johannes Hösflot Kläbolla olisi parempaakin tekemistä kuin vastailla kärsivällisesti suomalaistoimittajien kysymyksiin.

Sen siitä saa, kun on 23-vuotiaaksi varttuneena voittanut lajissaan kolme olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta. Kläbo on ensi tammikuussa Helsingin remontoidulla olympiastadionilla järjestettävän sprinttikilpailun ykköstähti, ja siksi Hiihtoliitto on järjestänyt hänet etäyhteydellä toimittajien kiusattavaksi.

Rentoutuneen oloinen Kläbo on aloittanut työn uuteen kauteen valmistautumisessa, mutta antaa itselleen toki armoa.

– Treenaaminen vie viitisen tuntia päivässä. Välillä pitää päästä kaverien kanssa golfaamaan, kertoo Kläbo, joka pitää lajin tasoituslukemansa visusti omana tietonaan.

Kaikkien aikojen sprinttihirmu

Kläboa pidetään jo nyt kaikkien aikojen parhaana sprinttihiihdon taitajana. Hänen latusuorituksiaan seuratessa maallikollekin valkenee, miksi. Varsinkin mäkisillä osuuksilla Kläbolla on ylimääräinen vaihde, jolla hän jättää vastustajansa kuin seisomaan.

– Se johtuu hiihtotekniikasta, joka on vahvuuteni. Mutta aina voi parantaa, Kläbo kuittaa.

Hänet tunnetaan urheilijana, joka haluaa aktiivisesti kehittää maastohiihtoa lajina ja liikuntamuotona. Konkreettista ratkaisukeinoa maastohiihdon suosion lisäämiseksi häneltä ei heru.

– Tärkeää on, että lajin ympärillä toimivat istuvat samaan pöytään ennakkoluulottomalla asenteella. On tärkeää, ettei tyydytä siihen, miten asioita on totuttu tekemään. Niin kuin urheilijan pitää kehittää itseään, niin lajin tulee kehittyä ja uudistua.

Ensi vuonna 25. tammikuuta Olympiastadionilla hiihdettävä sprinttikisa on yli kuukauden kestävän Helsinki Ski Weeks -tapahtumakokonaisuuden kruununjalokivi. Kläbo näkee Helsinki Ski Weeksin suunnannäyttäjänä.

– On tärkeää kehittää maastohiihtoa, jotta laji on vetovoimainen myös tulevaisuudessa. Lajista täytyy tehdä houkutteleva nuorille ja kasvattaa hiihdon kansainvälistä kiinnostusta. Odotan innolla Helsingissä kisaamista.

Maastohiihdon perheyritys

Kläbo otti viime vuonna merkittävän askeleen, kun hän muutti naisystävänsä kanssa yhteen, pois kotoa vanhempien luota.

– Piti alkaa huolehtia omasta ruoanlaitosta ja muista käytännön rutiineista. Se on ollut hyvästä, sillä nyt vanhempien luona käydessä ei tule koko ajan puhuttua hiihdosta.

Urallaan Kläbo on saanut perheeltä ja suvulta vankkaa tukea. Häntä on valmentanut Kåre-isoisä, ja isä Haakon on toiminut poikansa managerina.

– Voi tosiaan puhua Team Kläbosta, supertähti naurahtaa.

Koronaviruspandemia katkaisi viime kauden maailmancupin kesken loppumetreillä. Kläbo pitää hiihtäjiä urheilijavertailussa onnekkaina.

– Vaikkapa jalkapallossa on vaikeampaa, kun sarjat on keskeytetty. Me hiihtäjät voimme keskittyä harjoitteluun.