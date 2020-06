HIFK:n Lundell sijalla 12 tuoreessa draft-rankingissa – ykkösvarauksesta ei edelleenkään epäselvyyttä

Jääkiekon NHL:n tämänvuotinen uusien pelaajien varaustilaisuus eli drafti venynee syksyyn, mahdollisesti jopa marraskuuhun. Varattavissa olevat lupaukset on kuitenkin jo saatu järjestykseen ennakkoarvioissa, koronaviruspandemian kiekkoiluunkin tuomista vaikeuksista huolimatta. Viimeisimpänä draftijärjestystä ennakoi kanadalaiskanava TSN maanantaina julkaistulla "draftin finaalirankingilla".

TSN:n listan suomalainen ykkösnimi oli odotetusti HIFK:n keskushyökkääjä Anton Lundell, jonka sivusto arvioi tulevan napatuksi draftin 12. pelaajana. Lundell, 18, teki IFK:n paidassa päättyneellä kaudella 44 ottelussa 10+18=28 tehopistettä.

Muita suomalaisia ei avauskierrokselle TSN:n arvioissa mahdu. Toisella kierroksella varattaisiin viisi suomalaisnuorukaista: Kärppien puolustaja Topi Niemelä on koko draftin sijalla 38, Ilves-hyökkääjä Roby Järventie 52:s, Ässien hyökkääjä Roni Hirvonen 54:s, TPS-puolustaja Eemil Viro 58:s ja Jokerien puolustaja Joni Jurmo 60:s.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oli drafti sitten milloin tahansa, ykkösvarauksesta ei liene epäselvyyttä. Kykyjenetsijöiden listakärjessä on jo pitkään keikkunut kanadalaishyökkääjä Alexis Lafreniere, joka erään TSN:lle kommentoineen kykyjenetsijän mukaan on jo nyt "ykkösketjun laitahyökkääjä NHL:ssä".

TSN-rankingin kakkosena on saksalaislupaus Tim Stützle. Saksalle on muutenkin luvassa riemuisa drafti, sillä avauskierroksella eli 31 ensimmäisen joukossa on kaikkiaan kolme saksalaispelaajaa.