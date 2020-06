Samuli Samuelsson kuittasi terveen paperit huippuajalla – satanen suhahti avauksessa aikaan 10,37

Pikajuoksija Samuli Samuelsson on toipunut kahden vuoden takaisesta akillesvammastaan vinhaan vauhtiin. Samuelsson voitti maanantaina Sipoossa 100 metrin kilpailun ajalla 10,37, joka on paras suomalaistulos kolmeen vuoteen.

Samuelsson itse rojautti vielä paremmin ajan kesällä 2017, kun hän juoksi ennätyksensä 10,30.

– 80 metriä kulki hyvin. Sitten 20 viimeisellä metrillä huomasin, että juoksu alkoi hajota, Samuelsson ruoti juoksuaan Urheilun nettisivuilla.

– Aika yllätti, kun juoksun loppu oli tuollainen. Ajattelin, että aika olisi jotakin 10,50–10,60.

Valmentaja Mikael Ylöstalo kertoi, että juoksu oli suunniteltu Samuelssonin harjoituskauden viimeiseksi harjoitukseksi. Hän rohkeni silti odottaa hyvää tulosta.

– Juoksu oli sensuuntainen, mitä uskalsin odottaa. Mutta juoksu ei ollut vielä sillä tavalla herkkää kuin kilpailukaudella, koska tämä oli harjoituskauden päätös, Ylöstalo arvioi.

Juoksussa oli 1,2 metriä sekunnissa myötätuulta. Tuukka Huuskola sijoittui kilpailussa toiseksi ennätyksellään 10,45. Hän kohensi viime kesänä juoksemaansa ennätystä 16 sekunnin sadasosaa.

Samuelsson on nelinkertainen Kalevan kisojen mestari. Hänellä on kolme mestaruutta 200 metriltä ja yksi 100 metriltä. SM-hallikisoissa hänellä on kaksi mestaruutta 60 metrin matkalta, tuorein viime talvelta.