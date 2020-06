Kolmiloikkaaja Simo Lipsanen satsaa tekniikkaan ja vauhdinjuoksuun

Kolmiloikkaaja Simo Lipsasella on uusi konsti vauhdinjuoksun ja vauhdin rytmityksen ongelmiin, joista hän on kärsinyt viime kaudet. Lipsanen on ryhtynyt käyttämään vauhdinjuoksussa välimerkkiä, jonka avulla hän yrittää vakiinnuttaa askeleet ponnistuslankulle.

Lipsasen uusi askelmerkki on viidennen juoksuaskeleen kohdalla. – Sitä ei saa ylittää, eikä siitä mielellään saisi jäädä myöskään kovin kauas, Lipsanen kertoo. Lipsanen hyppäsi kesällä 2017 Suomen ennätyksen 17,14. Toissa ja viime vuonna sekä talven hallikaudella hän on jäänyt alle 17 metrin ja jatkuvasti samasta syystä. Parhaimmillaan Lipsanen lähtee lankulta kuin sipaisten, eleettömästi ilman painopisteen suuria muutoksia. Se ei onnistu, jos hän tulee lankulle sipsuttaen tai askelia venyttäen. – Välimerkillä olen hakenut varmuutta vauhdinjuoksuun, Lipsanen avaa asiaa. – Se voi olla merkittävä tekijä, sillä suurimmat (askelpituuden) virheet tulevat yleensä vauhdinjuoksun alussa. Muutoksilla on riskinsä. Välimerkki voi korjata Lipsasen perusongelman. Toisaalta se ei saisi häiritä suorituksen muita osia. – Toisen askelmerkin käytöstä voisi olla se vaara, että sitä joutuu kyttäilemään liikaa, Lipsanen selittää. Eli askelmerkkiin keskittyminen ei saa alkaa hallita kokonaisuutta. Ehjät, varmat hypyt Lipsanen aloittaa kilpailukauden lauantaina Espoon Teemakisoissa. Hän avaa kauden herkistelemättä ja typistetyllä 16 askeleen vauhdilla. – Tavoite on tehdä ehjiä suorituksia. Olisi mukava saada tekniikka heti haltuun, ettei mene roiskimiseksi. Seuraaviin kisoihin voisi sitten lisätä juoksuvauhtia. Harjoituksissa Lipsanen on hieronut hyppyjään kevyillä vauhdeilla. Hän on painottanut valmentajansa Petri Ruotsalaisen kanssa tekniikkaa niin, ettei fysiikkaa ole juuri testattu. – Hyppyni perustuu siihen, että tekniikka on kunnossa, Lipsanen jatkaa. – Jos saan sen kuntoon, tulosta tulee yleensä sen mukaan. Lipsanen hyppäsi hallikaudella 16,54. Viime vuonna hän avasi kesän kilpailukauden tuloksella 16,23.