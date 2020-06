Jippo löi luun kurkkuun KuFulle

Jippo sai kauden toiseen sarjapeliin vieraita Kuopiosta, kun KuPSin farmiseura KuFu98 saapui Mehtimäelle. Joukkueet kohtaavat toisensa tällä kaudella peräti kolme kertaa, sillä ne muodostavat yhdessä JJK:n ja FCV:n kanssa kakkosen C-lohkon paikallislohkon. Kuopiolaisvieraat eivät olleet tänään saaneet apuja KuPsin edustuksen pelaajista ja Jippo ottikin tukevan niskalenkin paikallisvastustajastaan takomalla Mehtimäen tulostaululle selvät lukemat 4–0 (2–0).

Ottelun ensimmäiset minuutit näyttivät jo kuvaa mitä tuleman piti, Jipon luodessa paikkoja tasaiseen tahtiin. Erityisesti vasemman laidan Nuutti Tykkyläinen loi useamman hyvän maalintekopaikan itselleen ja joukkuekavereilleen, kuitenkin viimeistelyn vielä ontuessa.

Joensuulaisyleisö sai odottaa 39 peliminuuttiin saakka Jipon kauden avausmaalin syntyä. Täksi kaudeksi juuri KuFusta takaisin Joensuuhun siirtynyt Joona Hiltunen kaadettiin rangaistusalueella ja tuomari osoitti palloa 11 metriin. Hiltunen astui itse pallon taakse ja sijoitti varmasti pallon ohi KuFun joensuulaistaustaisen maalivahti Aleksi Honka-Hallilan taakse.

Kun kuparinen oli rikottu, ei kotijoukkue Jippo enää katsonut taakseen. Juuri ennen taukovihellystä oli sama mies asialla, kun kaksoisveli Jere Hiltunen keskitti kulmapotkusta takatolpalle, ja Joona puski lukemat 2–0:aan.

– Vastustaja on aikuisten Suomen mestari, tämä joukkue oli viime kaudella pohjoislohkon kakkonen ja KuPsin A-junnut ovat Suomen mestareita. Tästä sekoituksesta tuli sitten KuFu tänne ja tiedettiin, että siellä on muutamia aika nopeita ja teknisiä pelaajia. Alusta alkaen peli oli kuitenkin täysin meidän hallinnassa. Teimme todeksi sen, mitä olimme treeneissä puhuneet viimeisen viikon aikana, tiivisti Jipon päävalmentaja Jussi Leppälahti ottelun.

Toisella puoliajalla kentällä oli vain yksi joukkue. Jippo hallitsi palloa ja loi jatkuvasti hyviä maalipaikkoja väsyneen kuopiolaisryhmän yrittäessä pyristellä kelloa vastaan. Ottelun sankari Joona Hiltunen kruunasi iltansa 57 minuutin kohdalla kolmannella osumalla. Sekin tuli rangaistuspotkulla.

– Mukava oli pelata, kun vastassa oli oma viime kauden joukkue. Aika paljon olimme vastustajan maalivahdin kanssa tekemisissä ja treenasimme kyllä pilkkujakin. Onneksi meni nyt tällä kertaa sisään, Hiltunen tuumi.

Täksi kaudeksi hyökkäyspäähän hankittu Pavel Nazimov vaihdettiin toiselle puoliajalle sisään. Nazimov väläytti vaarallisuuttaan, kun hän juoksi pallon kanssa läpi KuFun puolustuksen ja keskitti epäitsekkäästi maalin takatolpalle Santeri Saarenkunnakselle. Hän tuikkasi helposti tyhjään maaliin lukemiksi 4–0.

Enempää maaleja ei Mehtimäellä nähty vaikka kotijoukkueella olikin vielä muutama hyvä paikka. Ottelun avausmaalia vapautuneesti tuulettanut Jipon päävalmentaja Leppälahti oli tyytyväinen.

– Se oli psykologinen kuittaus vastustajalle. KuPS on vienyt meiltä pelaajia, Hiltusen veljekset lähtivät teini-ikäisinä täältä, heidän maalivahtinsa on Jipon kasvatti ja Nuutti Tykkyläinen on ollut Kuopiossa, Leppälahti sanoi.

Jippo nousi neljään pisteeseen. Seuraava peli on ensi lauantaina Oulussa Herculesta vastaan.

B-junioreiden SM-paikka jäi auki

Jippo-juniorit hakivat historiallista B-junioreiden SM-paikkaa Joensuulle lauantaina kotikentällään. Vastassa oli Tervarit Oulusta, joka oli sarjataulukossa juuri Jipon takana. Voitolla Jippo olisi varmistanut paikkansa heinäkuun lopussa alkavaan SM-sarjaan. Paikalle oli saapunut hyvin joensuulaisyleisöä kannattamaan pojat jatkoon. Toisin kuitenkin kävi, sillä Tervarit käänsi ottelun hyväkseen lukemin 1–2 (0–0).

Ensimmäinen puoliaika mentiin tasaisissa tunnelmissa. Toisella puoliajalla Jippo sai haluamansa alun, kun vastustajan maalivahti hölmöili vaarattomalta näyttäneen tilanteen aina siihen pisteeseen, että pallo vietiin pilkulle. Jipon maalitykki Miro Turunen laukoi lukemat 1–0.

Kotijoukkue hallitsi peliä, mutta ei onnistunut lisämaalipaikoistaan. Tervareille vihellettiin rangaistuspotku sekalaisen tilanteen jälkeen 76 peliminuutilla, ja Eero Kaisto tasoitti pelin. Ottelun hallinta luisui tämän jälkeen vieraille ja ottelun lopussa Veeti Kokkonen viimeisteli loppulukemat 1–2. Kolme pistettä lähtivät Ouluun.

Jippo-junioreiden valmennuspäällikkö Tero Tahvanainen oli silminnähden pettynyt.

– Nyt harmittaa niin paljon, että ei paljon sanoja irtoa. Meillä oli paikat tappaa peli, mutta ei onnistuttu ja lopputulos on tässä. Niin kauan kuin tämä on omissa käsissä, uskoa riittää.

B-poikien SM-paikka on yhä omissa käsissä, sillä ensi lauantaina Mehtimäellä pelattavassa OLS- ottelussa Jippo etenisi voitolla SM-sarjaan.