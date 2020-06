Yliastujilla pitkät perinteet – "Jäseneksi pääsee, kun kolmiloikassa ylittyy 15,81"

Simo Lipsanen ja Kristiina Mäkelä kuuluvat kiistatta Euroopan kärkihyppääjiin.

Korona vei kuitenkin EM-kisat ja menestymismahdollisuudet niissä siirtyivät kahden vuoden päähän Müncheniin.

Loikkaperheen yhteydessä tulee aika ajoin esille nimikummajainen, Yliastujat ry. Mikä lieneekään?

Lipsanen kuuluu järjestön kokoonpanoon, mutta Mäkelä ei ainakaan vielä.

– Mieskolmiloikkaajat perustivat syksyllä 1989 pienessä kaveripiirissä yhdistyksen, jonka tarkoituksena oli kehittää lajin kokonaiskulttuuria ja asemaa Suomessa, valaisee puheenjohtaja Tuomas Sallinen.

– Jäseneksi pääsyn tärkein kriteeri on tulosrajan 15,81 ylitys. Myötätuulituloksetkin huomioidaan. Säännöissämme sanotaan, että silloin on oltava valmis vastaanottamaan runsaasti vinoilua.

Mistä erikoinen tulosraja on saanut sitten alkunsa?

– Perustamiskokouksessa paikalla olleista huonoin tulos oli Jari Lämsän 15,81. Se oli hyvä raja jäsenyydelle.

– Yhdistyksen nimi juontaa taas siitä, että kaikilla oli suuri määrä pitkiä yliastuttuja hyppyjä takanaan, naurahtaa Sallinen.

Yliastujat ei kuitenkaan enää ihan pelkkä mieskööri ole. Pituushyppääjänä paremmin tunnettu Ringa Ropo (SE 685)on nyt aktiivijäsen.

– Ringa oli erittäin innokas liittymään mukaan. Tulosrajaa kierrettiin, kun hän selvitti pääsykokeenkin. Hän on nyt paljon mukana valmennusapunamme ja kuuluu kyllä selvästi tähän porukkaan, Sallinen valottaa.

Kolmiloikassa Ropolla on Kalevan kisojen SM-hopea tuloksella 13,14 vuodelta 1992.

Tuttujen loikkaajien kanssa perustettu hauskanpitoporukka on ikääntymisen myötä alkanut yhä enemmän olemaan mukana myös lajin tukemisessa ja nuorten valmennuksessa.

Vahvasti Yliastujissa toimii myös Joensuun urheilupiireissä tuttu Reima Venhe. Hän on ylittänyt jäsenyyskynnyksen myötätuulituloksella 15,92 (vuonna 1994). Pituudessa on syntynyt tulos 746 ja taskussa on Kalevan kisojen pronssi vuodelta 1996.

Viime kaudella Yliastujat otti vastuulleen Jämsän pituus- ja loikkakarnevaalien leiritoiminnan. Venhe toimi tapahtuman rehtorina.

– Aina, kun rahatilanne on sallinut, olemme tukeneet nuorten leiritystä ja jakaneet pieniä valmennusstipendejä. Usea nuorten maajoukkueleirikin on viime vuosina pidetty, Venhe kertoo toiminnasta.

Yliastujat aloitti leiritoiminnan vuonna 2016.

– Kerättiin kolehti ja saatiin homma alkuun aikuishyppääjillä, kuvaa Sallinen alkustarttia.

Tukistipendin saaja on vuosien varrella ollut esimerkiksi 17 metrin rajaa vuonna 2000 hätyytellyt Johan Meriluoto (16,95).

– Aktiivinen vetäjä ja samanhenkinen porukka tähän touhuun vaaditaan. Ilman Tuomasta ei Yliastujatkaan olisi näin aktiivinen tällä hetkellä, Venhe antaa kiitosta ennätyksellään 16,26 vuonna 1989 Kalevan kisojen voiton ottaneelle Salliselle.

– Jäsenistössämme on monen eri alan ammattilaisia. Olemme tehneet kuntotestausta ja ravintovalmennusta yrityksille. Niistä on saatu pientä pääomaakin, Venhe taustoittaa.

Tällekin kesälle Venheellä oli tiedossa pesti Jämsä pituus- ja loikkakarnevaalien rehtoriksi viime viikonlopuksi.

Se, kuten kaikki muutkin karnevaalit peruttiin tai ne saivat uuden muodon.

– Pidämme 4.7. miesten ja naisten loikkakisat ilman leirejä Koskella (TI). Siellähän nämä karnevaalit alkoivatkin vuonna 1989, kertoo itsekin koskelainen Tuomas Sallinen.

Sallinen on vuosien varrella toiminut myös paljon lentopalloilijoiden fysioterapeuttina ja fysiikkavalmentajana.

Sitoutumista kolmiloikan eteen kuvaa hyvin hänen kolmesti viikossa tekemät matkat valmennustehtäviin 150 kilometrin päähän Helsinkiin.

Mäkelälle ja Lipsaselle nousemassa haastajia

Yliastujien puheenjohtajalla Tuomas Sallisella on tällä hetkellä kaksi omaa valmennettavaa. Heistä tunnetuin on Orimattilan Jymyä edustava, useiden arvokisojen vakiokasvo Kristiina Mäkelä (ennätys 14,31 vuonna 2018). Eikä 27–vuotiaan ura ole vielä lakipisteessä.

– Kristiina on motivoitunut jatkamaan ainakin EM-vuoteen 2022. Hän kehittyy tasaisesti, mutta aika hitaasti. Nyt kehitetään fyysisiä perusominaisuuksia, kuten iskunsietokykyä ja voimatasoa sekä samalla hyppytekniikkaa, valmentaja avaa nykytilannetta.

Imatran Urheilijoiden Senni Salminen, 24, on tulevaisuudessa Mäkelän vahva haastaja. Ennätys parani lauantaina jo lukemiin 14,04.

Sallisen toinen valmennettava, KU-58:n Topias Koukkula (16,14 vuonna 2018) voi vuorostaan haastaa miesten kärkinimen Lappeenrannan Urheilu-Miesten Simo Lipsasen. SE-tulos 17,14 syntyi kolme vuotta sitten.

Toinen kova haastaja miesten puolella on vantaalaisen Kenttäurheilijat 58 -seuran Tuomas Kaukolahti, jonka ennätys 16,50 on viime vuodelta.

– Simon suoritus perustuu nopeuteen ja vauhdin säilyttämiseen sekä hyviin kontaktiasentoihin hypyn aikana. Jos ne eivät onnistu, jää äkkiä puolikin metriä mitasta pois.

Lipsasen ja Mäkelän menestys on näkynyt myös lajin harrastusmäärissä.

– 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä näytti, että laji kuolee kokonaan. Viime vuosina on suunta onneksi kääntynyt, Sallinen taustoittaa.

Lajin kovuus tulee esille monin tavoin. Loukkaantumiset ja sitä myötä uran loppumiset ovat arkipäivää.

– Huippuhyppääjä pystyy tekemään kauden aikana alle sata täysivauhtista suoritusta. Kilpailutilanteita ei voi siis paljon edes harjoitella.

Näin hyppyjenkin pituudet saattavat yhden kisan aikanakin vaihdella melkoisesti.

– Tasollisesti tilanne on nyt Suomessa hyvä. On selkeät kärkihyppääjät ja hyvät haastajat.

Monipuolisen Sallisen valmennusosaamiseen liittyy myös keihäänheitto.

– Olen ollut mukana jo pitkään Joensuun Katajan Lassi Etelätalon valmennustiimissä fysioterapeuttina ja fysiikkavalmentajana. Heittopuoleen en onneksi puutu, Sallinen hymähtää.

Yliastujat ry.

Kolmiloikkaperinteen puolesta

Perustettu: Koskella (Tl.) 23.9.1989

Tulosraja jäseneksi 15,81.

Puheenjohtaja: Tuomas Sallinen, 16,26 cm (v. 1989), korkeushyppyennätys 216.

Kunniapuheenjohtaja: Esa Rinne (16,58, v. 1972).

Jäsenmäärä: 32.

Ainut naisjäsen Ringa Ropo.

Kunniajäsenet: Stefan von Gerich, Pentti Kuukasjärvi, Pertti Pousi, Esa Tiainen ja Jouko Niva.

Suomen kymmenen kärki:

Simo Lipsanen, 17,14 (2017). Pertti Pousi, 17.00 (1968). Johan Meriluoto, 16,95 (2000). Pentti Kuukasjärvi 16,87 (1975). Olli Pousi, 16,82 (1980). Esa Viitasalo, 16,62 (1988) Markku Rokala, 16,61 (1982). Aleksi Tammentie, 16,61 (2014). Esa Rinne, 16,58 (1972). Heikki Herva 16,57 (1994).

Pohjois-Karjalan parhaat: