Pesäpalloliitto höllentää korona-ajan erityisjärjestelyitään – kunnarionnittelut sallitaan kolmospesällä

Pesäpalloliitto sallii keskiviikosta alkaen kunniajuoksun tehneen pelaajan onnittelut kolmospesällä.

– Vaikka joukkueet ovat ideoineet luovia tapoja onnitella etänä, tälle poikkeuskäytännölle emme enää löydä perusteita. Samoin pallohenkilöiden määräyksestä käyttää suojahanskoja luovutaan, urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari sanoi Pesäpalloliiton tiedotteessa.

Koronaviruspandemia on tuonut pesäpallo-otteluihin myös muita erityiskäytäntöjä, joiden lieventämistä liitto nyt pohtii. Muun muassa niin sanottu hutunkeitto on korvattu kolikonheitolla ja seremoniallisesta avausheitosta on luovuttu.

– Teemme päätöksiä mahdollisista muista lievennyksistä korona-ajan erityisjärjestelyihin 13. heinäkuuta. Pesäpalloon kiinteästi koko kansallispelimme liki satavuotisen historian ajan kuulunut hutunkeitto olisi ainakin toiveissa palauttaa otteluiden alun rituaaliksi, Huotari sanoi.