Tutkimus: Jalkapalloselostuksissa "ilmeistä rodullista ennakkoasennetta"

Tutkimuksessa kuunneltiin kaikkiaan 80 televisioselostusta neljästä Euroopan suursarjasta eli Englannin Valioliigasta sekä Italian, Espanjan ja Ranskan liigoista. Stereotypiat näkyivät tutkimuksen mukaan esimerkiksi niin, että vaaleampi-ihoisia pelaajia ylistettiin enemmän peliälystä ja työmoraalista ja tummempi-ihoisia taas fyysisistä ominaisuuksista tai urheilullisuuden osoituksista kuten nopeudesta ja voimasta. Tummempi-ihoisia taas kritisoitiin enemmän peliälyn puutteesta.

– Jatkuva vaaleampi-ihoisten pelaajien ylistäminen taidosta, johtajuudesta ja pelikäsityksestä yhdessä tummempi-ihoisten pelaajien saaman jatkuvan kritiikin kanssa on omiaan vaikuttamaan jalkapalloseuraajien näkemyksiin, tutkijat päättelivät.

PFA:n yhdenvertaisuuspäällikön Jason Leen mukaan tutkimustieto "tiedostamattomasta ennakkoasenteesta urheilussa ja yhteiskunnassa ylipäätään" on tärkeää.

– Jos kuvailet kahta pelaajaa, joista toinen on valkoinen ja toinen musta, ja he tekevät täsmälleen samaa asiaa (kentällä), mustan pelaajan kanssa poimitaan negatiivista puolta ja valkoisen pelaajan kanssa positiivista puolta, Lee mietti BBC:lle.

– Mielestäni tällä on myös pidempiaikaista vaikutusta. Kun pelaajat lopettavat peliuransa ja siirtyvät valmentamaan tai haluavat tulla nähdyksi myönteisemmässä valossa (uran jälkeen), ihmisillä on jo valmiiksi rakennettu näkemys. Siksi, että kaikki mitä olet kuullut 10–20 vuoden ajan tuosta henkilöstä on se, että hän on nopea, voimakas ja aggressiivinen. Etkä sitä, että hän on itse asiassa älykäs, artikuloiva ja omaa varsin monia erilaisia taitoja.

"Rotustereotypiat eivät ole pelkästään moraalisesti väärin, ne ovat myös epätarkkoja ja vastuuttomia"

Yksi Britannian tunnetuimmista jalkapalloäänistä, ITV-kanavan pääselostaja Clive Tyldesley kommentoi Youtubessa, että etenkin ottelukommentaattoreilla on lisäkoulutuksen tarvetta.

– Suurin osa mielipiteistä ja "tuomioista", joita kuulet ottelun aikana, tulee kommentaattoreilta, eivät minulta, pääselostajalta. Olen kirjoittanut PFA:lle ja ehdottanut, että järjestämme koulutusta asiasta.

– Yritämme, tai ainakin meidän pitäisi yrittää, käyttää kieltä tarkasti ja vastuullisesti. Rotustereotypiat eivät ole pelkästään moraalisesti väärin, ne ovat myös epätarkkoja ja vastuuttomia. Laiskaa, ajattelematonta, jota urheiluselostamisessa on aivan liian paljon.