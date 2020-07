Jari-Matti Latvalan toiveissa uusi alku – vuonna 2022

Ralliveteraani Jari-Matti Latvala, 35, menetti paikkansa Toyotan MM-tallissa viime vuoden lopulla. MM-sarjan kokenein kuljettaja tähyää kuitenkin vielä MM-sarjaan, etenkin kauteen 2022. Tuolloin MM-teille saapuvat hybridiautot.

– Luulen, että nuo (vuoden 2022) autot sopivat ajotyylilleni. Niissä lienee vähän vähemmän downforcea, ja kun ajetaan vähän enemmän sivuttain, se on hyvä minulle, Latvala pohtii MM-sarjan sivuilla.

– Odotan kovasti uusia sääntöjä ja toivon, että ne tuovat minulle pari lisävuotta MM:ssä. Intohimoni on pysyä Toyotalla niin kauan kuin mahdollista – niin kauan kuin Toyota on mukana, haluan tehdä heille töitä. Onko vuonna 2022 kuskipaikkaa saatavilla? Liian aikaista sanoa, mutta unelmani on ajaa jälleen.

Latvala toivoo ensi vuodeksi joitain MM-ralleja yksityisrahoitteisen Toyota Yaris WRC:n ratissa. Sen lisäksi hän harkitsee ajamista historialuokan EM-sarjassa.

– Jos voisin ajaa joitain historiakisoja, varsinkin asvaltilla, nauttisin siitä kyllä. Ajaisin Toyota Celica GT4 -autoani ja nuo kisat, muutaman WRC-kisan ja muutaman suomalaiskisan lisäksi, voisivat auttaa pitämään minua mukana ajamisessa.