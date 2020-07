Bayern München vahvisti Leroy Sanen viisivuotisen sopimuksen

Saksalainen jalkapallojätti Bayern München vahvisti perjantaina laitapelaaja Leroy Sanen hankinnan Manchester Citystä. Useat saksalaiset ja englantilaiset tiedotusvälineet uutisoivat siirrosta jo alkuviikosta, ja nyt pelaajakauppa sinetöityi.

Saksan miesten jalkapallomaajoukkueessa 21 ottelua pelannut Sane, 24, edusti Manchester Cityä kesästä 2016.

Hän on kärsinyt tällä kaudella polvivammasta ja pelasi kauden ensimmäiset minuuttinsa Englannin Valioliigassa vasta viime viikolla.

Mediatietojen mukaan Sanen siirtosumma on noin 50 miljoonaa euroa ja saattaa nousta erilaisten lisien jälkeen noin 60 miljoonaan.

– Bayern on erittäin suuri seura, jolla on isoja tavoitteita. Nämä tavoitteet sopivat minulle. Haluan voittaa mahdollisimman monta titteliä Bayernissa, ja Mestarien liiga on listan kärjessä, Sane sanoi uuden seuransa kotisivuilla.