Liverpool napsii kotikentällään pelkästään voittoja – Valioliigan mestari ei hurmannut, mutta kukisti Aston Villan

Liverpool pelasi sunnuntaina ensimmäisen kotiottelunsa jalkapallon Englannin Valioliigan tämän kauden mestarina, mutta sen esitys ei ollut suurta juhlaa.

Voiton Liverpool sentään otti, kun se kukisti Anfieldille saapuneen Aston Villan 2–0.

Jürgen Kloppin valmentaman Liverpoolin mestaruus varmistui puolitoista viikkoa sitten. Sen jälkeen kotijoukkue Manchester City kuritti Liverpoolia 4–0, ja sunnuntaina Aston Villa oli pitkään kiinni pisteessä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ottelun 71. minuutilla Sadio Mane tykitti yläriman kautta 1–0-lukemat. Vaihdosta kentälle tullut Curtis Jones laukoi lopussa päätösnumerot. Osuma oli Jonesille uran ensimmäinen Valioliigassa.

Liverpoolin esitys oli avausjaksolla vaisu. Toisella puoliajalla joukkue piristyi, kun Roberto Firmino, Jordan Henderson ja Georginio Wijnaldum tulivat tunnin kohdalla vaihdosta kentälle.

Liverpoolilla riittää ennätyksiä tavoiteltavaksi. Kloppin miehistö saattaa rikkoa Manchester Cityn Valioliigan yhden kauden piste- ja voittoennätyksen.

City voitti kaudella 2017–2018 yhteensä 32 liigaotteluaan ja keräsi sata pistettä. Myös seuraavalla kaudella City nappasi 32 voittoa. Liverpoolilla on koossa 29 voittoa ja 89 pistettä. Joukkueella on liigakautta jäljellä viisi kamppailua.

Yhdenlainen porkkana on myös koko liigakauden pelaaminen ilman pistemenetyksiä kotikentällä. Liverpool on voittanut kaikki 17 kotiotteluaan.

Aston Villa on sijalla 18, joten se on putoamassa. Teemu Pukin edustama Norwich on kerännyt 21 pistettä, joten sen putoaminen näyttää väistämättömältä.

Norwichin yläpuolella ovat Bournemouth ja Aston Villa 27 pisteessä. Watfordilla on koossa 28 ja West Hamilla 31 pistettä.

Egan tykitti Sheffield Unitedin tasoihin

Päiväpelissä Burnley ja Sheffield United pelasivat 1–1. Myös Newcastlen ja West Hamin välinen ottelu päättyi pistejakoon maalien ollessa 2–2.

James Tarkowski ohjasi jalallaan kotijoukkue Burnleyn johto-osuman vapaapotkun jälkitilanteesta, kun ottelua oli pelattu 43 minuuttia. Sheffield Unitedin John Egan tykitti 80. minuutilla takanurkkaan tasoituksen.

Michail Antonio vei West Hamin avausminuuteilla vierasjohtoon, ja Miguel Almiron tasoitti 17. minuutilla. Runsaan tunnin kohdalla Tomas Soucek viimeisteli 1–2-lukemat. Newcastlen Jonjo Shelvey tasoitti kaksi minuuttia myöhemmin.