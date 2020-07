Hamilton: "En pyytänyt tai vaatinut ketään polvistumaan"

Mercedeksen tähtikuljettaja Lewis Hamilton sanoo, ettei usuttanut F1-kuljettajatovereitaan polvistumaan ennen formula ykkösten sunnuntaista avauskisaa Itävallassa.

Kuljettajakaarti miehittäytyi radan lähtösuoralle osoittamaan tukensa rotusorron vastaiselle taistelulle. Kuskeista 14 polvistui lähtösuoralle, etunenässä sarjan ainoa tummaihoinen kuljettaja Hamilton. Kuusi kuskia eli Charles Leclerc, Max Verstappen, Daniil Kvjat, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi ja Carlos Sainz jäi takariviin seisomaan. Kaikilla 20 kuljettajalla oli päällään paita tekstillä "End Racism".

– Uskon, että faktoilla ja käytöksellä päivittäisessä elämässä on enemmän merkitystä kuin eleillä, jotka voidaan nähdä kiistanalaisina joissain maissa. En polvistu, mutta se ei tarkoita, että olisin jollain lailla vähemmän sitoutunut rasismin vastaiseen taisteluun, kilpailussa toiseksi sijoittunut Ferrari-kuski Leclerc selvensi kisan jälkeen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Rasismin vastaisessa työssä aktiivisesti mukana oleva kuusinkertainen maailmanmestari Hamilton sanoo, ettei "pyytänyt tai vaatinut" muita polvistumaan kuljettajien kokoontuessa ennen kisaa.

– En koskaan pyytänyt tai vaatinut ketään polvistumaan. En edes tuonut asiaa esille. Seb (Vettel) ja Romain (Grosjean) nostivat asian esille ja kysyivät, aikovatko muut polvistua. Muutama kertoi, ettei aio. Annoin kaikkien sanoa sanottavansa ja itse kerroin muille, että "Jätkät, jotta tiedätte – minä teen sen, mutta tehkää te se mikä on mielestänne oikein", Hamilton toteaa.

Hamilton kiitteli kolmeatoista muuta polvistujaa.

– Se oli vahva viesti, mutta loppujen lopuksi se, polvistutko vai etkö, ei muuta maailmaa. Tässä on kyse niin paljon isommasta asiasta koko maailmassa. Jokaisella on oikeus omaan valintaan.

– En todellakaan tiedä kaikkien mielipiteitä. No, joidenkin kuskien joitakin mielipiteitä tiedän, mutta se on yksityisempi asia enkä pidä sen julkistamisesta. Loppujen lopuksi ketään ei pidä pakottaa tilanteeseen, jossa on polvistuttava.

Hamilton "hiljennettiin"

Hamilton kertoi myös menneestä tapauksesta, jossa hänet "hiljennettiin". Hän oli suunnitellut tuen ilmausta amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan pelaajalle Colin Kaepernickille, jonka polvistuminen Yhdysvaltain kansallishymnin aikana näytti tietä polviprotestoinnille urheilussa.

– Minulla oli teetettynä kypärä, joka oli punainen ja jossa oli hänen (Kaepernickin) pelinumero. Mutta minut vähän niin kuin hiljennettiin. Sanottiin, että vetäytyisitkö vähän, älä osoita tukea. Kadun tuota, ja niinpä minulle oli nyt tärkeää tänä aikana, että teen osani.

– En tiedä, tuleeko polvistumiseen mahdollisuuksia jatkossa. Mutta en tee sitä kansallishymnien aikana.