Rautarouva Selene Lunen hurja menestysputki sai jatkoa Vermossa

Harri Koivusen ravitallin suojatti Selene Lune ei ole erehtynyt koko vuonna kahden parhaan joukosta, ja Vermon ykköstila keskiviikkona oli 8-vuotiaan tamman kuudes perättäinen.

Helsinkiläisen Apollo Holdingin kasvattama ja omistama Selene Lune toi kannattajilleen ja taustajoukoilleen jälleen kerran ilon hetkiä, kun se eteni lämminveristen ryhmäajossa rymistellen keulapaikalle. Hevonen riisui vastustajansa aseistaan reippaalla matkavauhdilla.

– Hienosti on tamma mennyt, ja ennen kaikkea toivotaan, että se pysyisi samalla fiiliksellä. Selene Lune on hieno kilpahevonen meille ja omistajalle, kun näin paljon on päästy ajamaan kilpaa, ja hevonen vain paranee vanhetessaan, ohjastaja Olli Koivunen kehui vakiajokkiaan.

Selene Lunen statistiikka tällä kaudella osoittaa nyt 11 startin jälkeen komeasti lukemia 9 voittoa ja 2 hopeatilaa.

Matias Salon tallista toisen kerran kisannut Tanpopo osoitti kesäkuntonsa lyhyen matkan kisassa. Tommi Kylliäisen ajokki latasi lähtöauton takaa tulisesti matkaan, eikä keulapaikan haltijasta ollut epäselvyyttä.

Tanpopo joutui kiskomaan matkalla reipasta vauhtia, muttei ollut vauhdinpidosta moksiskaan, vaan irtosi vastustajistaan maalisuoralla höyhenen kevyellä tyylillä.

– Tänään oli kaikki niin helppoa alussa, lopussa ja välissä kuin voi olla. Hevonen meni ihan tyhjäkäynnillä. Oli mykistävän hyvä esitys kyllä, Kylliäinen ylisti 6-vuotiasta Tanpopoa, joka teki ennätyksensä 1.11,9aly.

Kohti suomenhevosten tammahuippua ponnistavien lähdössä Esa Holopaisen ohjastama Minskaus johti alusta loppuun.

Lämminveristen tasoitusajossa Ari Moilanen ajoi Pia Huusarin treenaaman Mary Hotshotin yllätykseen. Ei niin odotetusta voittajasta puhuttiin myös Nina Pettersson-Perklenin suojatin Arctic Pastorin voittaessa.

Toto65-kierros päättyi Mark Moren ja Hannu Torvisen juhliin. Täysosumalla voitti 2389,92 euroa, viidellä oikein sai 28,78 e.