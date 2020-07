Hitaasti kypsyvät hedelmät: Suomea EM-kisoissa 2018 valmentanut Juha Malinen odottaa edelleen kisapelaajiensa läpimurtoa

19. heinäkuuta 2018 Suomen alle 19-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue oli EM-kotikisoissa Seinäjoella aina lisäajalle asti Eetu Vertaisen ja Saku Ylätuvan maaleilla kiinni voitossa Erling Haalandin tähdittämää Norjaa vastaan. Kaksi takaiskua lisäajalla käänsi lopputuloksen tylyksi 2–3-tappioksi. Kokemus kasvatti, mutta kaksi vuotta myöhemmin läpimurtoja odotetaan edelleen.

– Ei tässä kokonaisuutena ole sellaista sensaatiota tapahtunut. Eikä semmoista, että iso osa pelaajista olisi ottanut mainion harppauksen, sanoo Suomea kisoissa valmentanut Juha Malinen.

Malisen mielestä moni joukkueesta on löytänyt hyvän polun, mutta harha-askeliakin on otettu. Kaikki pelaajat eivät ole pystyneet ottamaan kahdessa vuodessa odotettuja askeleita urallaan. Malisen mukaan niin on muissakin maissa, mutta siellä lähtötasokin on ollut korkeampi.

– Jaakko Oksanen tekee hyviä ratkaisuja. Hän on kehittynyt, mutta maltillisesti. Saku (Ylätupa) on nyt keväällä noussut esiin, mutta näin kauan se kesti hänelläkin löytää oikea rooli. Nyt näyttää aika mukavalta AIK:ssa, Malinen kertaa joukkueen onnistujia.

– Abu (keskikenttäpelaaja Abukar Mohamed) on ollut ongelma. Siirto Ukrainaan ei tuottanut tulosta, ja tällä hetkellä tilanne on hänelle hyvin haastava, Malinen antaa esimerkin ei-toivotusta kehityskaaresta.

Maajoukkueen ovi jäi raolleen

Kisojen avausottelussa Suomella oli erinomaisia maalintekopaikkoja, mutta viimeistely ontui pahasti. Lopulta EM-hopeaa saavuttanut Italia voitti Suomen Vaasassa 1–0.

Paikkoja tuhlailleiden Ylätuvan ja Vertaisen kanssa hyökkääjän pelipaikoista kilpailivat loppuun asti Onni Valakari ja Marcus Forss. Kuntoutuminen loukkaantumisesta jätti lopulta Valakarin rannalle kotikisoista. Forssin kisamatkan torppasi seurajoukkue Brentford. Nämä kaksi nimeä tulevat Malisen mieleen pelaajista, jotka ovat kisajoukkueen ulkopuolelta nostaneet tasoaan.

– Onnin takia jouduin kaikista eniten miettimään. Hän on persoonana aivan huippu ja tehnyt loistavaa työtä. En tiedä, olisiko hän ehtinyt kuntoutua niin, että olisi pystynyt meitä auttamaan, Malinen pohtii.

– Selitin hänelle, että pidän salettina, että hänelle tulee loistava ura. Olen iloinen, että sain ottaa hänet alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen, ja että hän menee selkeästi eteenpäin.

Suomi kosketti Euroopan huippua

A-lohkon ristiinpelaaminen piti Suomelle oven avoinna jopa välieriin vielä ennen alkulohkon päätösottelua Portugalia vastaan. Taistelusta huolimatta Suomi päätti kisat Vaasan Hietalahden pimenevässä kesäillassa 0–3-tappioon tulevalle Euroopan mestarille.

– Se joukkue saatiin nousevaan trendiin, ja joka pelissä haastettiin tosissaan. Pelaajat tekivät hyvän työn, Malinen kiittää.

Jos ei aiemmin, niin 20 ikävuoden tienoilla moni tekee valinnan urheilu-uraan panostamisen ja lopettamisen välillä. Maajoukkuepaitaa alle 19-vuotiaiden kotikisoissa kantaneista 20 pelaajasta kukaan ei ole laittanut nappulakenkiä laatikkoon.

– Varmaan sillä kisaprojektilla on ollut merkityksensä. He näkivät Euroopan huipun läheltä ja pystyivät koskettamaankin huippua, minkä takia sitoutuminen varmasti kasvoi. Jokaisen pelaajan omalla tarinallakin on varmasti merkityksensä, Malinen tuumii.