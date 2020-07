Noah Lyles tykitti "200 metriä" alle 19 sekunnin – väärä rata pilasi haamutuloksen

Maailman parhaat yleisurheilijat jatkoivat etäkilpailemista torstaina järjestetyssä yleisurheilun Inspiration Games -näytöskilpailussa. Kilpailujen päänäyttämö oli Zürich, jossa piti kisata alun perin Timanttiliigan kilpailu, mutta nyt urheilijat kisasivat sveitsiläiskaupungin lisäksi kuudessa kaupungissa ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.

Kilpailun ihmeellisimmän suorituksen teki Yhdysvaltain pikakiiturisensaatio Noah Lyles. Lyles tykitti 200 metrin ajan epävirallisen maailmanennätyksen 18,90, mutta Brandentonissa tehty juoksu herätti kysymysmerkkejä. FloTrack-yleisurheilusivuston mukaan Lyles juoksi väärällä radalla ja kipitti siksi vain 185 metrin matkan. Myös Timanttiliiga on varmistanut tuloksissaan, ettei Lyles juossut täyttä matkaa.

Usain Boltin kellottama 200 metrin ME on 19,19. Lylesin ennätys 200 metrillä on 19,50 viime vuodelta.

Miesten 100 jaardin eli reilun 91 metrin pyrähdyksessä voittajaksi rynnisti Kanadan Andre de Grasse ajalla 9,68. Ranskan Jimmy Vicaut oli toinen (9,72) ja Jamaikan Omar McLeod kolmas (9,87).

Miesten kolmiloikassa Portugalia edustava Pedro Pablo Pichardo kukisti Yhdysvaltain Christian Taylorin. Pichardo ponkaisi tuloksen 17,40, Taylorin paras noteeraus kantoi 17,27.

Sam Kendricks vei miesten seiväskisan tuloksella 581.

Yhdysvaltain Allyson Felix kuittasi ykkössijan naisten 150 metrillä ajalla 16,81. Felix pääsi juhlimaan myös amerikkalaiskollegoidensa Candace Hillin ja Tianna Bartolettan kanssa 3x100 metrin viestivoittoa.

Naisten seipään voitto meni yhdysvaltalaiselle Sandi Morrisille tuloksella 466.