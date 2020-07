Maurizo kukisti ikäluokkansa parhaimmiston

Esa Holopainen luotsasi Seppo Suurosen valmentaman Maurizon voittoon Kaustisen perinteikkäässä nuorten suomenhevosten Pikkupelimannissa.

Kilpailun 13 000 euron ykköspalkinto ratkesi päätösvaiheessa lopulta laukkoihin, joihin sortuivat 4-vuotisikäluokan tähänastiset kärkinimet Kinderi sekä Ville Kalle.

Maurizo sai onnistuneen juoksun kärkihevosten tuntumassa toisella radalla ja vyöryi vastustajien laukattua selvään voittoon ennätyksellään 27,6a.

– Se on kehittynyt ihan hirveästi joka starttiin, ja tänäänkin se oli jo lämmityksessä todella hyvän tuntuinen. Sanoin Sepsille, että tämä on mennyt monta sekuntia eteenpäin viime startista, Esa Holopainen kehui haastattelussa Vieskerin poikaa, joka on voittanut kaikki kolme starttiaan.

Suurena suosikkina 2 100 metrin matkalle laitettu Ville Kalle eteni loppukaarteessa johtoon, kun alakynteen jäänyt Kinderi sekosi askelissaan. Ville Kallen vuoro laukata tuli loppusuoralla, mutta molemmat selvisivät nopeasti takaisin raville ja nappasivat arvokkaat mitalisijat.

Viisivuotiaiden lämminveristen Isla-ajon voittokamppailu käytiin odotusten mukaisesti kahden kovimman tamman kesken. Mika Forssin ajama Staro Miami pääsi tällä kertaa etenemään johtopaikalle ja piti sitä 15 000 euron voittoon, mutta matkalla rinnalle noussut Peanuts hävisi vain niukasti.

Ari-Pekka Pakkasen valmentama Staro Miami noteerasi 2 100 metrillä ajan 13,0. Se alittaa SE-tuloksen, mutta Staro Miami kilpailee Ruotsin rekisterissä eikä saa siten nimiinsä Suomen ennätystä.

Just A Flirt voitti 4 000 euron ykköspalkinnolla ajetun nousevien lämminveristen erikoiskilpailun finaalin.

– Sillä oli painetta koko ajan, ja se oli paljon parempi vielä, mitä se oli karsintaan, uransa suurimman voiton saavuttanut ohjastaja Aki Järvelä riemuitsi voittajahaastattelussa.

Just A Flirtin elämässä alusta asti mukana ollut Jasmiina Aho valmentaa 5-vuotiasta ruunaa, joka teki juhannuksen jälkeen järjestetyissä karsinnoissa ennätyksensä 12,2a ja jäi siitä nyt vain kolme kymmenystä.