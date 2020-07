NBA:n supertähti LeBron James ei halua kantaa ottavaa tekstiä pelipaitaansa

Supertähti LeBron James ei ota pelipaitaansa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kannustavaa tekstiä, kun koripallon NBA:n kausi jatkuu.

Rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan usein puhunut James sanoi kunnioittavansa jokaista, joka ottaa tekstin.

– Minulla ei tarvitse olla pelipaitani selässä jotain, jotta ihmiset ymmärtävät tavoitteeni ja sen, kuka olen ja mitä haluan tehdä, James sanoi.

Pelaajayhdistys ja NBA:n omistajat ovat sopineet, että pelaajien sukunimien tilalla voi olla tekstejä, jotka kannustavat esimerkiksi oikeudenmukaisuuteen, vastustavat rasismia tai viittaavat Yhdysvalloissa pidätystilanteessa kuolleeseen George Floydiin.

Noin 30 vaihtoehdon joukossa ovat muun muassa tekstit "Black Lives Matter" (Mustien elämällä on väliä), "I Can't Breathe" (En pysty hengittämään), "Vote" (Äänestä) ja "Justice" (Oikeutta). Yhteensä 285 pelaajasta vain 17 on kieltäytynyt teksteistä.