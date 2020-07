Oliver Lindelliltä upea kierros golfin Euroopan-kiertueella

Oliver Lindell on aloittanut golfin miesten Euroopan-kiertueen ja haastajakiertueen yhteiskilpailun Itävallassa loistavasti. Suomalainen kiersi kisakentän Itävallan Ramsaussa 64 lyönnillä (6 alle par-tuloksen) ja on kilpailussa toisena lyönnin perässä Australian Deyen Lawsonia, kun avauskierros on vielä muutamalta pelaajalta kesken.

Lindell aloitti kierroksensa maltillisesti kahdella par-tuloksella, mutta rei'illä 3–12 porvoolainen oli liekeissä. Kymmenelle reiälle Lindell taikoi seitsemän birdieä. Kierroksen loppu sujui hieman heikommin, kun viimeiset kuusi reikää kulkivat lyönnin yli par-tuloksen. Lindell oli hyvässä vireessä jo viime viikonloppuna ollen 25:s Euroopan-kiertueen avauksessa koronatauon jälkeen. Mainos alkaa Mainos päättyy Muiden suomalaisten päivä oli vaisumpi. Roope Kakko kiersi kentän par-tulokseen, mutta Sami Välimäen, Kim Koivun ja Antti Ahokkaan tulos painui yli parin. Janne Kasken ja kilpailuun varasijalta päässeen Juuso Kahloksen kierros on kesken.