Petra Ollilla ei ole ikävä huippu-urheilua – "Tein oikean päätöksen ja oikeaan aikaan"

Painiuransa helmikuun lopussa päättänyt Petra Olli vakuuttaa, ettei paluuta huippu-urheilijaksi ole luvassa. Toiveita siitä on tosin tullut painin ystäviltä.

– Yhä tulee viestiä, että nytkö lepäilet ja tulet ensi vuonna takaisin. Negatiivista palautetta ei ole tullut, mutta monet ovat olleet hirveän yllättyneitä. Lähipiiri tätä sen sijaan osasi odottaa ja aavistaa, hyväntuulinen Olli sanoo.

Joutilaana Olli, 26, ei ole lopettamispäätöksensä jälkeen ollut. Kolme kuukautta vierähti Virossa miesystävä Indrek Vassusin luona. Samalla hän aloitti myynnin ja markkinoinnin etäopinnot Seinäjoen Sedussa.

Syksyllä Ollin on määrä aloittaa valmentajan ammattitutkinnon tekeminen Kuortaneella. Painimatollakin hän on käynyt, mutta huippu-urheilijan elämää ei ole ikävä.

Omanlaisiaan haasteita on kuitenkin ollut.

– On vaikeaa päästää irti asenteesta, ettei tänä vuonna ole yhtä tiettyä päämäärää. Välillä se on vähän turhauttanut, ja ottaa aikansa. Elämäni urheilijana on ollut aika aikataulutettua. Tein kuitenkin ihan oikean päätöksen ja oikeaan aikaan.

Liekki sammui vähitellen

Ollin lopettamispäätös syntyi pitkän sisäisen painin jälkeen ja ajan kanssa.

– Väsymys reissaamiseen ja yksinäisyyteen. Motivaatio alkaa loppua. Ei ole enää niin suurta voitontahtoa. Ei tahtoa tehdä työtä, joka huipulla olemiseen vaaditaan. Liekki alkoi pikkuhiljaa sammua, Olli kuvailee kierrettä, joka johti lopettamiseen 25-vuotiaana.

Olli leireili paljon ulkomailla ja usein melko eksoottisissa kohteissa, esimerkiksi Mongoliassa.

– Ei lopettamispäätös tuosta vaan tullut. Monesti sitä mietti, että ehkä liekki vielä syttyy ja tämä on vain huono ajanjakso. Lopulta tuli tunne, ettei minun tarvitse enää olla paras. Voin hyvin päästää irti ja antaa muille tilaa.

Yksi taustalla olleista syistä oli myös, että Olli oli jo todistanut olevansa paras voitettuaan maailmanmestaruuden 2018. Yhteensä hän nappasi kuusi aikuisten arvokisamitalia. Kultaa tuli MM-kisojen lisäksi kahdesti EM-tasolla.

Ollilla ei ole ikävä usein yksinäistä ja raskasta leirielämää maissa, joissa hän ei osannut paikallista kieltä.

– Ovathan ne kokemuksia, joista on hauska kertoa näin jälkikäteen. Ainakaan vielä en ole ikävöinyt Mongolian aroille tai Siperian kylmyyteen, hän myöntää.

Taitava ja sinnikäs painija

Lappajärveltä kotoisin oleva Olli tunnetaan urheilijana, joka antoi niin ilon kuin armottoman ketutuksen näkyä haastatteluissa. Millaisena urheilijana hän toivoisi itsensä muistettavan?

– Taitavana painijana. Teknisesti lahjakkaana, sisukkaana ja periksi antamattomana, joka väänsi viimeiseen asti. Äiti varmasti sanoisi, että jäärä- ja kovapäisenä, Olli hymähtää.

Sen jälkeen tulee pieni tauko.

– En minä itseäni pitäisi niin hyvänä painijana. Ihme pohjalainen, kun ei voi itseään kehua, Olli virnistää.

Olli ei näe tulevaisuuttaan täysipäiväisenä valmentajana, vaikka valmentajan tutkinto on mielessä. Apuna ja tukena hän kuitenkin haluaa olla etenkin nuorille painijoille.

Sitä hän on jo nyt, sillä Olli on neuvonantajana ja esikuvana lupaavista tyttöpainijoista kootulle Petra Junior Teamille, jonka toiminta pyörii Kuortaneen urheiluopistolla.

Ollin urasta on tehty myös dokumentti. Vesa-Matti Savisen ja Jarkko Ala-Huikun tekemän "Petra Olli – Kun liekki sammuu" -dokumentin ensiesitys on TV2:ssa torstaina.