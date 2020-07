Manchester City sysäsi Bournemouthin putoamisen kuilulle Valioliigassa

Bournemouth ei saanut keskiviikkoiltana apuja putoamistaistoon sarjan toisesta päästä Manchester Citylta jalkapallon Englannin Valioliigassa. Muiden kuin pelillisten asioiden takia otsikoissa läpi alkuviikon ollut City osoitti kotikentällään, ettei seuraan kohdistettu turbulenssi ole häirinnyt pelaajia.

Bournemouthin selkäranka nitkahti jo kuudennella minuutilla, kun David Silva tykitti lähivapaapotkun vasemmalla jalallaan yläriman kautta verkkoon. Maali oli espanjalaiselle kauden kuudes, ja Cityn vapaapotkut normaalisti ampuva Kevin De Bruyne antoi vaihtopenkiltä kollegallaan reilut aplodit.

Puoliajalla Cityn johto oli 2–0, kun Gabriel Jesus viimeisteli taukolukemat taidokkaiden harhautusten päätteeksi. Loppulukemat 2–1 kaunisteli David Brooks. Bournemouthin Joshua Kingin osuma hylättiin aiemmin paitsiona.

Bournemouth on 31 pisteellä viimeisellä putoajan paikalla, kun joukkueella on kaksi peliä pelaamatta. Matkaa kuiville on kolme pistettä, joskin West Ham ja Watford ovat pelanneet ottelun vähemmän.

Europelipaikoista kiivas kamppailu

Viimeisistä europelipaikoista kynsin hampain taistelevista joukkueista Tottenham teki Newcastlen vieraana sen, mitä pitikin. Tottenham haki 1–3-vierasvoiton Heung-min Sonin ja Harry Kanen osumilla. Ero viimeistä Eurooppa-liigaan oikeuttavaa paikkaa pitävään Wolverhamptoniin ei Tottenhamin harmiksi näyttänyt kutistuvan, kun Wolves johti Burnleyn vieraana lisäajalle asti.

Burnleyn Chris Woodin rangaistuspotkumaali lisäajan viidennellä minuutilla tasoitti kuitenkin lukemiksi 1–1 ja Wolvesin etu Tottenhamiin kaventui yhteen pisteeseen.

Keskiviikkoillan myöhäisottelussa Arsenal kohtaa mestaruuden jo varmistaneen Liverpoolin.