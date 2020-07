Hamilton tähyää jo kahdeksanteen ykköstilaansa suosikkiradallaan

F1-sirkus suuntaa kahden Itävallassa käydyn osakilpailun jälkeen Unkariin tulevana viikonvaihteena, ja Mercedeksen mestarikuljettaja Lewis Hamiltonilla on jälleen ennätys mielessä.

Hamilton on juhlinut Hungaroringin radalla peräti seitsemää ykköstilaa aiemmilla kausilla. Jos Hamilton ruiskuttelee samppanjaa Budapestin pohjoispuolella sijaitsevalla radalla jälleen sunnuntaina, nousisi hän tasoihin yhden osakilpailun voittomäärässä legendaarisen Michael Schumacherin kanssa.

Schumacher voitti Ranskan osakilpailun Magny Coursin radalla peräti kahdeksan kertaa vuosien 1994 ja 2006 välillä. Hamilton saavutti ensimmäisen voittonsa Unkarissa vuonna 2007. Hamiltonilla on alla kahden voiton putki Budapestista.

– Michaelin ennätyksistä muistuttaminen järisyttää minua joka kerta, Hamilton sanoi viime viikonlopun Steiermarkin osakilpailun jälkeen.

Brittikuljettaja on aina viihtynyt Hungaroringissa.

– Olen aina rakastanut sitä, Unkaria. Palaan aina innolla Budapestiin ja Montrealiin, koska olen ollut siellä vahvimmillani. Red Bullit ovat yleensä suoriutuneet hyvin Hungaroringissa, joten voittaminen ei ole helppoa, Hamilton pohti.

Tallipäällikkö Christian Horner oli toiveikas, että Red Bullit pystyvät haastamaan Mercedeksen hitaalla Hungaroringin radalla Itävaltaa paremmin, mutta ykköskuljettaja Max Verstappen oli vähemmän vakuuttunut asiasta.

– En tiedä. Toivon todella, että olemme parempia, Verstappen totesi.

Ferrari alavireisenä Unkariin

Ferrari matkaa Budapestiin isojen paineiden alla. Tallin kuljettajien Sebastian Vettelin ja Charles Leclercin matka päättyi edellisessä kisassa jo alkuvaiheessa, ja tallipäällikkö Mattia Binotto on joutunut katastrofaalisen kisan jälkeen fanien ja median hampaisiin kotimaassaan.

Entinen Ferrari-pomo Ross Brawn ehti jo arvostelemaan alavireistä tallia.

– He eivät pysty muuttamaan tilannetta yhdessä yössä, ja matka on muutenkin pitkä. Heidän on selvitettävä, onko autossa jokin perustavanlaatuinen ongelma. Heidän on tehtävä se nopeasti, sillä autosta puuttuu selvästikin nopeutta, Brawn sanoi.