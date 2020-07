Mestarien liigaan mielivä Leicester otti Valioliigassa tärkeän voiton

Mestarien liigan paikasta tiukasti taisteleva Leicester nappasi jalkapallon Englannin Valioliigassa tärkeän 2–0-kotivoiton Sheffield Unitedista.

Leicester on sarjataulukossa neljäntenä, kun sillä on liigakautta jäljellä kaksi ottelua. Joukkue on jäänyt kolmantena majailevasta Chelseasta pisteen.

Manchester United on jäänyt Leicesteristä kolme pistettä, mutta sillä on pelattuna ottelu vähemmän kuin kilpakumppanillaan. United kohtaa torstain myöhäispelissä vieraissa Crystal Palacen.

Ayoze Perez laukoi kotijoukkueen 29. minuutilla johtoon Luke Thomasin syötöstä. Ottelun 79. minuutilla Jamie Vardy syötti ja Demarai Gray laukoi taka-alanurkkaan 2–0-lukemat.

Valioliigan neljä parasta pääsee ensi kaudella Mestarien liigaan. Sheffield United on sarjataulukossa kahdeksantena.

Sarjan tyvipäässä majaileva Aston Villa oli päätösminuuteille saakka kiinni 1–0-vierasvoitossa Evertonista. Villa siirtyi 72. minuutilla johtoon Ezri Konsa Ngoyon maalilla.

Everton tasoitti 87. minuutilla Theo Walcottin puskumaalilla, ja ottelu päättyi 1–0.

Voitto olisi ollut Aston Villalle tärkeä, sillä joukkue on putoamisvaarassa. Se on viimeistä edeltävällä sijalla. Eroa viimeisillä säilyjän paikoilla oleviin Watfordiin ja West Hamiin on kolme pistettä, mutta niillä on ottelu enemmän jäljellä.

Valioliigassa pelataan tänä iltana vielä ottelut Crystal Palace–Manchester United ja Southampton–Brighton.