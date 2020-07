Leicester ja Manchester United tasapisteissä – Valioliigan tiivis kamppailu Mestarien liigapaikoista jatkuu

Englannin Valioliigassa kisa Mestarien liigan paikoista tiivistyy, kun niin Leicester kuin Manchester Unitedkin voittivat torstai-illan ottelunsa. Joukkueet ovat tasapisteissä, Leicester maalierolla Unitedin edellä.

Kolmatta sijaa pitävä Chelsea johtaa joukkueita vain pisteellä. Valioliigan neljä parasta pääsee ensi kaudella Mestarien liigaan.

Torstain myöhäisillan ottelussa Manchester United otti tärkeän 2–0-voiton Crystal Palacesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ensimmäisen puoliajan lisäajalla Unitedin Marcus Rashford nappasi irtopallon rangaistusalueen sisällä ja ohjasi pallon maaliin.

Toisella puoliajalla Crystal Palace oli päästä tasoihin, mutta videotarkistuksessa maali hylättiin.

Manchesterilaiset onnistuivat toistamiseen, kun Anthony Martial laukoi pallon syötöstä oikeaan alakulmaan toisen jakson loppupuolella.

– Kukaan ei uskonut tammikuussa, että meillä olisi mahdollisuus neljän kärkeen. Olemme pelanneet fantastisesti uudelleen aloittamisen jälkeen, sanoi Unitedin päävalmentaja Ole Gunnar Solskjär.

Leicester kukisti Sheffield Unitedin

Leicester nappasi torstaina jalkapallon Englannin Valioliigassa tärkeän 2–0-kotivoiton Sheffield Unitedista.

Ayoze Perez laukoi kotijoukkueen 29. minuutilla johtoon Luke Thomasin syötöstä. Ottelun 79. minuutilla Jamie Vardy syötti ja Demarai Gray laukoi taka-alanurkkaan 2–0-lukemat.

Sarjan tyvipäässä majaileva Aston Villa oli päätösminuuteille saakka kiinni 1–0-vierasvoitossa Evertonista. Villa siirtyi 72. minuutilla johtoon Ezri Konsa Ngoyon maalilla.

Everton tasoitti 87. minuutilla Theo Walcottin puskumaalilla, ja ottelu päättyi 1–0.

Voitto olisi ollut Aston Villalle tärkeä, sillä joukkue on putoamisvaarassa. Se on viimeistä edeltävällä sijalla. Eroa viimeisillä säilyjän paikoilla oleviin Watfordiin ja West Hamiin on kolme pistettä, mutta niillä on ottelu enemmän jäljellä.

Illan toisessa myöhäisottelussa Southampton ja Brighton pelasivat 1–1-tasapelin.

Sarjaa on jäljellä vielä kaksi kierrosta.