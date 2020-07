Pesäpallo on Tuomas Holopaiselle sydämen asia – Nightwishin johtohahmoa kiehtovat kylän isäntien värikäs verbaliikka ja pesäpallon moniulotteisuus

Pesäpallo on tärkeä osa metallimusiikkia soittavan Nightwishin johtohahmo Tuomas Holopaisen kesää, ja mies on tuttu näky Kiteen Rantakentän katsomossa. Erityisesti Kiteen Pallon otteita tiiviisti seuraava Holopainen kehuu lajia varauksetta.

– Siinä yhdistyy kiehtovalla tavalla taktisuus, nopeus, taito ja voima. Pesäpallo on fyysistä shakkia valtavalla pelilaudalla sisältäen ongelmanratkaisuja ja oivalluksia.

– Käyn mahdollisuuksien mukaan katsomassa pelejä Kiteellä. Katsomossa on hienoa todistaa kylän isäntien värikästä verbaliikkaa, varsinkin jos tuomarien tuomiot ovat suosiollisia vastustajalle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Holopainen kehuu Kiteen Pallon alkukautta.

– Se on ollut parasta Kiteetä, mitä olen nähnyt viiteentoista vuoteen. Peli on ennakkoluulotonta ja täynnä nuorta intoa, hyvä henki on aistittavissa katsomoon saakka.

– Rohkeat merkkiratkaisut ja viimeiselläkin lyönnillä kunnon yritykset tyhjään kenttään ovat raikasta vaihtelua. Joukkueella on saumat yltää menestykseen. Jos Kitee saa pidettyä porukan kasassa niin on ihme, jos joukkueessa ei purra mitaleita viimeistään lähivuosina.

Tappio Kohoselle

Holopaisen kipinä pesäpalloon syttyi jo nuorena, laji vei Kiteellä varttuneen mukanaan.

– Pelasin pesäpalloa C-poikaikäiseksi saakka kopparina ja numerolla yhdeksän. "Urastani" taas kertoo, että sen ehdoton huippu oli Kitee–Kankaanpää-pronssiottelussa pallopoikana toimiminen.

Tuomas pelasi nykyään Kouvolassa vaikuttavan Toni Kohosen kanssa pari peliä samassa joukkueessa. Hän joutui myös nöyrtymään Kohoselle tenniksessä.

– Muistan elävästi ysiluokan tennisturnauksen, missä olimme finaalissa, eli koulun ykkösurheilustara vastaan klarinettia soittava näkymätön rimppakinttuinen nörtti.

– Johdin matsia reilusti, ja minulla oli useampikin ottelupallo, mutta lopulta "Kode" tuli rinnalle ja ohi. Minulle oli tarjolla mainetta ja kunniaa, ja menin sen sössimään. Kyllä kaiveli, Holopainen nauraa.

KiPan tukena

Rakkaus kotipitäjän joukkueeseen näkyy myös siinä, että Nightwish on kuulunut seuran tukijoihin viitisentoista vuotta kummipelaajatoiminnan kautta.

– Kummipelaajamme on tällä kaudella Hannes Pekkinen. Ennen häntä olimme useita vuosia Hurskaisen Topin tukena, mutta hän pelaa nyt Joensuussa.

Holopaisen mielen sopukoissa on myös syntynyt vuonna 2004 Kiteen Pallon kentälletulokappale, KiPa-ralli.

– Kentällä on käytössä myös kaksi vanhoista kappaleistamme tehtyä remixiä. Originaalikappale taitaa olla kuitenkin eniten soitettu.

Muitakin lajeja

Holopainen seuraa innokkaasti jääkiekon NHL:nkin tapahtumia. Nightwish on myös todistanut paikan päällä ikimuistoisia hetkiä.

– Hienoin kokemus on Anaheim–Ottawa-matsi vuonna 2007, milloin Teemu Selänne voitti Stanley Cupin.

– Olimme tuolloin sattumalta Los Angelesissa kuvaamassa musavideota, kun saimme kutsun finaaliin. Tippa tuli linssiin saadessani seurata aitiopaikalta 20 000 ihmisen hurraamista Selänteen nostaessa kannun ilmaan.

Nightwishin musiikki on myös soinut Minnesota Wildin mainosvideossa.

– Kyseessä oli The Poet And The Pendulum -kappale. Tuntui kieltämättä hienolta, että he halusivat käyttää sitä.

– Olemme muutoinkin vierailleet NHL-peleissä useampien pelaajien kutsusta. Lisäksi Kovalaisen Heikki kutsui meidät F1-katsomoon, Holopainen avaa.

Koronaviruksen aiheuttama pakkotauko oli isku musiikille

Nightwish-yhtye julkaisi huhtikuussa "Human. :II: Nature." -albumin. Julkaisu osui keskelle koronavirusepidemiaa, joka hiljensi konserttipaikkojen lisäksi myös urheilupaikat.

– Levy-yhtiö pohti, pitäisikö albumin julkaisua lykätä, mutta he päättivät pitää suunnitellun aikataulun, Holopainen kertoo.

– Suurin ongelma on ollut keikkailun pakollinen tauko. Kyseessä on kova niitti niin bändeille, teknikoille kuin taustajoukoillekin, eikä lähitulevaisuudestakaan kukaan tiedä varmuudella mitään.

Holopainen sanoo kartoittaneensa koronavyöryn aikana vuosien aikana kertyneet rästihommat.

– Tuntui tärkeältä pysyä karanteenin ajan toimeliaana, ettei mikään apatian tapainen iskisi. Remonttia, siivousta, chilien kasvatusta, lenkkeilyä, ristikoiden laadintaa ja kirjan kirjoittamista.

– Olen myös luonut yhdessä muiden kanssa uutta Auri-levyä, se lienee valmis vuoden loppuun mennessä.

Nightwishin sielu toivoo musiikkikaravaanin pääsevän liikkeelle heti kun mahdollista.

– Lähdemme varmasti uuden levymme tiimoilta vielä rundille, oli se sitten vuonna 2020 tai 2021. Kukaan ei kuitenkaan tiedä vielä mitään loppuvuodestakaan, joten olemme kuulolla päivä ja viikko kerrallaan.