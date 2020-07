Bottas tietää Mercedeksen pärjäävän erityyppisillä radoilla – Lewis Hamilton hönkii kuuden pisteen päässä MM-johtoaan puolustavasta suomalaisesta

Formula ykkösten Unkarin gp:hen lähdetään herkullisista asetelmista. MM-sarjaa johtava Valtteri Bottas ja toisena oleva Lewis Hamilton lähtevät kilpailuun ensimmäisestä lähtörivistä, kun Hamilton oli eilisissä aika-ajoissa nopein ja Bottas toinen.

Mercedeksen Bottas on kerännyt 43 pistettä, eli kuusi tallitoveriaan Hamiltonia enemmän. MM-taistelu on jo hyvissä ajoin muuttumassa Mercedeksen jäsentenväliseksi, kun kolmantena olevalla McLarenin Lando Norriksella on 26 pistettä, siis 11 vähemmän kuin Hamiltonilla.

– Tällä hetkellä ja mitä olemme nähneet, automme kulkee todella hyvin kahdella erityyppisellä radalla. Kausi on vasta alussa, mutta tietysti olemme vahvoissa asemissa, Bottas kommentoi lauantain aika-ajojen jälkeen.

Bottas voitti kaksi viikkoa sitten kauden avauskilpailun Itävallassa. Viikkoa myöhemmin Hamilton oli etevin Itävallan toisessa kilpailussa.

Viikonlopun aikana Mercedes on todistanut suorituskykynsä myös itänaapuri Unkarissa.

– Jos katsoo tämän hetken tilannetta, näyttää päätaistelu olevan minun ja Lewiksen välillä. Meidän tarvitsee vain keskittyä omiin esityksiimme. Tietysti eihän sitä koskaan tiedä, kuinka jotkut tiimit voivat kehittyä enemmän. Meidän täytyy jatkaa puskemista eteenpäin, Bottas paalutti.

Räikkönen luisui viimeiselle sijalle

MM-sarjan suomalaiskaksikosta kokeneempi ja menestyneempi Kimi Räikkönen löytyi aika-ajojen jälkeen tulosliuskan viimeiseltä sijalta.

Räikkösen kausi on ollut takkuinen, kun Itävallan ensimmäisessä kilpailussa hän keskeytti ja ajoi toisessa kilpailussa 11:nneksi. Unkarissa vauhti on ollut kadoksissa, ja myös toinen Alfa Romeon kuljettaja Antonio Giovinazzi starttaa viimeisestä lähtörivistä.

– Olemme yhä kaukana siitä, missä haluaisimme olla. Meidän pitää analysoida, mikä meni pieleen ja selvittää, kuinka saamme hommat taas rullaamaan. Meillä on melkoisesti työtä tehtävänä kaikilla osa-alueilla, ja tarvitsemme vauhtimme takaisin, Räikkönen tuumi Alfa Romeon tiedotteessa.

Unkarin gp käynnistyy kello 16.10 Suomen aikaa.