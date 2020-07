Ilkka Nurmonen ja Next Direction hallitsivat St. Michel -ajoa

Ilkka Nurmonen on ohjastanut Next Directionin raviurheilun St. Michel -ajon voittoon SE-ajalla ja rataennätyksellä 08,9. Voittopalkinto on 70 000 euroa, ja ennätyksestä jaettiin 10 000 euron bonus.

Next Direction johti kilpailua startista maaliin. Vernissage Grif Italiasta oli kilpailussa toinen ja Makethemark Ruotsista kolmas.