Kolme kierrosta ja kenkää, Helsingin IFK vaihtaa valmentajaa – "Muutos oli tehtävä nyt"

Syynä Thodesenin potkuihin ovat HIFK:n mukaan heikot tulokset. HIFK on aloittanut liigakauden yhdellä voitolla ja kahdella 0–3-tappiolla.

– Yksi voitto kahdeksasta kilpailullisesta pelistä tänä vuonna ei riitä. Muutos oli tehtävä nyt, perusteli HIFK:n urheilutoimenjohtaja Mika Lönnström.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Puuttuvat tulokset eivät ole koskaan yhden miehen syytä, ja tiedän, että valmentajan vaihtaminen kauden aikana ei useinkaan tuota tuloksia. Me olemme kuitenkin nyt kauden alussa ja peli on sekaisin. Meidän on tehtävä voitavamme muutosten aikaansaamiseksi, sanoi toimitusjohtaja Christoffer Perret.

HIFK:n valmentajina jatkavat Teemu Kankkunen ja Mike Keeney.