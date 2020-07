Pep Guardiola ylisti Leedsin Valioliigaan nostanutta Marcelo Bielsaa – "Kukaan ei pysty jäljittelemään hänen pelitapaansa"

Manchester Cityn valmentajasuuruuden Pep Guardiolan mukaan Leeds-luotsi Marcelo Bielsa on mahtava lisäys jalkapallon Englannin Valioliigan nimekkääseen valmentajajoukkoon.

Bielsa johdatti Leedsin Valioliigaan 16 vuoden tauon jälkeen. Takavuosien menestysjoukkue varmisti viikonloppuna myös mestaruuden Englannin kakkostasolla eli mestaruussarjassa.

Barcelonassa, Bayern Münchenissa ja Cityssä valmennusmeriittinsä hankkinut Guardiola on usein suitsuttanut Bielsan valmennustapaa. Bielsan joukkueet on tunnettu etenkin korkeatempoisesta hyökkäyspelitavastaan, eikä Leeds ole tehnyt poikkeusta.

– Yksikään manageri ei saa joukkueitaan pelaamaan samalla tavalla kuin hän. Hänen joukkueensa ovat aina uskomattoman persoonallisia. Kukaan ei pysty jäljittelemään hänen pelitapaansa, ja se tekee hänestä erityisen valmentajan, Guardiola sanoi.

– Mielestäni on uskomatonta englantilaiselle jalkapallolle, että hän on ensi kaudella Valioliigassa, ja voimme oppia häneltä ja hänen joukkueeltaan, miten he pelaavat.

Bielsan arvoa ei mitata mestaruuksissa

Ennen Leedsiä Bielsa valmensi muun muassa Argentiinan ja Chilen maajoukkueita sekä Athletic Bilbaota ja Marseillea. 64-vuotiasta Bielsaa pidetään yhtenä 2000-luvun merkittävimmistä jalkapallovalmentajista, vaikka mestaruuspyttyjä hän ei olekaan liiemmin kerännyt. Leedsin mestaruus on Bielsan uran suurimpia voittoja Argentiinan vuoden 2004 olympiakullan ohella.

Valmennusurallaan 29 pokaalia voittanut Guardiola ei kuitenkaan pidä mestaruuksien määrää Bielsan kohdallatärkeänä.

– Valmentajan tieto ei riipu saavutetuista tuloksista. Media ja muut tuomitsevat tulosten pohjalta, mutta pelaajat arvioivat valmentajia heidän tietojensa pohjalta. Marcelo Bielsan valmennustietämyksestä ei ole epäilystäkään.

Mestaruussarjassa 90 pistettä 45 ottelusta kerännyt Leeds kohtaa kauden viimeisessä ottelussaan keskiviikkona Charltonin.