Huuhkaja-kippari Tim Sparv jättää Midtjyllandin

– Tim on ollut monella tavoin osa Midtjyllandin kehitystä. Hänen ammattimaisuutensa on auttanut muokkaamaan seurakulttuuria, ja ihmisenä hän on niin omistautunut ja tavoite-orientoitunut. Hän on kantanut vastuuta ja auttanut joukkuetovereitaan ja akatemiapelaajiamme kehittymään paremmiksi, Midtjyllandin urheilujohtaja Svend Graversen kiitteli.

– Seuran ja Timin arvot ovat kohdanneet mahtavalla tavalla, Graversen lisäsi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kapteenina myös Tanskassa toiminut Sparv, 33, voitti Midtjyllandissa kolme Tanskan mestaruutta ja kertaalleen Tanskan cupin.

– Yhtä yksittäistä huippuhetkeä on vaikea sanoa, mutta Midtjylland ei ollut koskaan voittanut mestaruutta. Sen saavuttaminen 2015 oli erityistä, ja olemme pelanneet siitä asti aina mestaruudesta, Sparv sanoi.

Tällä kaudella loukkaantumisista kärsineelle Sparville kertyi esiintymisiä Midtjyllandin paidassa kuuden kauden aikana 171. Keskikenttäpelaaja jättää sunnuntaina hyvästit Midtjyllandille, mutta Huuhkaja-kapteenin katseet ovat jo uran jatkumisessa muualla ensi kesän EM-kisoja silmällä pitäen.

– Olen kiitollinen ajastani täällä ja seura on ollut motivaationi lähde. Kaikista suurin on silti vielä kokematta. Maajoukkueurani on ollut pitkä ja vastuuni on ollut suuri, joten haluan pelata EM-kisoissa ensi kesänä, Sparv sanoi.