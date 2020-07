Tenniksen ATP-kiertueen paluukisaksi suunniteltu Washingtonin turnaus peruttiin

Miesten ammattilaistenniksen paluu koronavirustauolta venyy. ATP-kiertueen paluukilpailuksi kaavailtu Washingtonin ATP-turnaus on peruttu.

Turnaus oli tarkoitus pelata 13. elokuuta alkaen. ATP:n mukaan koronaviruspandemiaan liittyvä epävarmuus kuitenkin pakotti turnauksen perumiseen. Järjestäjien mukaan tilannetta vaikeuttavat esimerkiksi matkustusrajoitukset sekä Yhdysvalloissa huonoon suuntaan menevät tartuntaluvut.

Washingtonin turnauksen perumisen myötä seuraava kilpailu kalenterissa on Cincinnatin ATP Masters 1000 -turnaus, joka pelataan poikkeuksellisesti New Yorkissa. Heti sen perään New Yorkissa on tarkoitus pelata Yhdysvaltain avoimet.

Syyskuussa alkaa keväältä siirtynyt massakenttäkausi, joka huipentuu syys-lokakuun vaihteen Ranskan avoimiin. Tavallisesti Ranskan avoimet pelataan touko-kesäkuun vaihteessa.