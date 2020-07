Vezina-palkintoehdokas Rask mursi sormensa NHL-pudotuspelien alla – "En olisi huolissani"

NHL-joukkue Boston Bruinsin maalivahti Tuukka Rask kärsii sormimurtumasta pudotuspelien alla. Jääkiekkoilija sanoo vamman tulleen boksihyppelyharjoituksessa joitakin viikkoja sitten. Rask ei kuitenkaan ole huolissaan siitä, pystyykö hän pelaamaan NHL-kauden jatkuessa elokuussa.

– Se on paranemassa, joten en olisi huolissani. Löin sen laatikon reunaan ja sormi murtui hieman. Ei siinä ole mitään suurta, mutta kiekkojen torjuminen ei tunnu miellyttävältä, Rask kertoi Bostonin verkkosivuilla.

Raskin mukaan vamma on tuttu.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Minulla on ollut sama vaiva kilpikädessä. Nyt vamma on hanskakädessä, joten tilanne on hieman erilainen. On kuitenkin kulunut jo kaksi tai kolme viikkoa, joten olen aika optimistinen, että voin laittaa normaalin pelihanskani käteen jo ensi viikolla, Rask pohti.

Rask on ehdolla NHL:n runkosarjan parhaalle maalivahdille jaettavan Vezina-palkinnon saajaksi Winnipegin Connor Hellebuyckin ja Tampa Bayn Andrei Vasilevskin ohella.

Suomalainen pelasi runkosarjassa Bostonin maalilla 41 ottelua torjuntaprosentilla 92,9.

Bostonilla vara-vara-varamaalivahti

Bostonin valmentajan Bruce Cassidyn mukaan Boston valmistautuu antamaan Raskille lepoaikaa peluuttamalla kakkosvahti Jaroslav Halakia Bostonin pudotuspelisijan ratkaisevissa sijotusotteluissa. Cassidyn mukaan molempia maalivahteja tarvitaan pudotuspeleissä, mutta Torontoon eristäytyvässä ryhmässä on varmuuden vuoksi vielä kaksi varaveskaria.

– Valitsimme neljä maalivahtia varmistaaksemme, ettemme joudu peluuttamaan maalivahtia, jolla ei ole harjoituksia alla. Koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. Tuon pelipaikan kanssa ei voi olla liian varovainen, Cassidy sanoi.

– Olisin yllättynyt, jos yksi maalivahti pelaisi nyt tauon jälkeen kaikki minuutit kaikissa peleissä. Tilanne on niin erilainen. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu, arvioi Rask.

Boston jatkaa kauttaan pudotuspelisijoituksen määrittävillä otteluilla 2. elokuuta Philadelphiaa vastaan.