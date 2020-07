Liverpoolin ex-kapteeni Steven Gerrard hautaa demoninsa, kun Liverpool nostaa mestaruuspokaalin kohti taivasta

Liverpool nostaa myöhään keskiviikkona jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruuspokaalin kotikentällään kohti taivasta illan Chelsea-ottelun tuloksesta riippumatta. Liverpoolin ex-kapteeni Steven Gerrardin mukaan seitsemän kierrosta ennen sarjan päätöstä varmistunut mestaruus on tuonut hänelle vihdoin mielenrauhan.

Liverpoolin 30 vuotta ilman mestaruutta kulminoituivat vuosia Gerrardin liukastumiseen kolme ottelua ennen sarjan päätöstä vuonna 2014. Gerrard liukastui keskikentällä ja menetti pallon, jonka Chelsean Demba Ba laittoi maaliin. Liverpool menetti paikan sarjakärjessä ja lopulta mestaruuden kahdella pisteellä.

Sosiaalisen median aikakausi ei ole tehnyt Gerrardin arpien umpeutumisesta sen helpompaa. Vielä tiistainakin Chelsean Twitter-tilillä julkaistiin video kuuden vuoden takaisesta liukastumisesta saatesanoilla "huomenna taas Anfieldille", mutta Independentin mukaan tviitti poistettiin pian.

– Liverpoolin kannattajana ja entisenä pelaajana tiedän pitkän odotuksen tulleen päätökseen. Olen vieläkin yhteydessä moniin pukukopissa, jotka jakoivat sen tuskan kanssani. Saatoin vihdoin haudata pari demonia vuodelta 2014, mikä on valtava helpotus, Gerrard sanoi Guardianin mukaan helpottuneena jalkapallo-podcastissa.

Gerrardin kanssa mestaruuden haihtumisen käsistä kokenut Jordan Henderson nostaa tänä vuonna mestaruuspokaalin ilmaan. Hän ei tosin pelaa loukkaantumisen takia juhlaottelussa.

– Voisin puhua tunteja siitä, miksi Henderson ansaitsee nostaa pokaalin. Kuulin myös, että kapteeni oli edellisenkin kerran loukkaantuneena, kun Liverpool voitti. Tavallaan ympyrä sulkeutuu, saksalaisvalmentaja Jürgen Klopp pyöritteli Independentille.

Maajoukkueura painaa mieltä

40-vuotias Gerrard edusti Liverpoolia 17 vuoden ajan 1998–2015. Nykyään skotlantilaista Rangersia valmentava Gerrard sanoo, ettei ole katkera siitä, että Liverpool nousi vihdoin huipulle Gerrardin jo lopetettua.

– Mestaruus on fantastinen asia kaikille, joilla on side seuraan. Mutta tietysti mielessäni on monia ajatuksia oman pelaajaurani kokemusten takia, kun katson pelejä televisiosta, Gerrard sanoi.

Englannin maajoukkueen "kultaisen sukupolven" kapteenina toiminut Gerrard paljasti, että Liverpoolin aikojen sijaan maajoukkueura jätti enemmän jossiteltavaa. Gerrardin mukaan Sven-Göran Erikssonista, Steve McClarenista, Fabio Capellosta tai Roy Hodgsonista ei ollut tähtisikermän kaitsemiseen.

– Valmentajan pitää olla joukkuetta suurempi, kuten Klopp, Jose Mourinho tai Pep Guardiola ovat. Joku heidän kaltaisensa olisi osannut tehdä vaikeat päätökset ja saanut siitä ryhmästä enemmän irti, Gerrard harmitteli.