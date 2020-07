Hallitseva mestari KuPS otti kärkipaikan jalkapalloliigassa

Hallitseva Suomen mestari Kuopion Palloseura nousi miesten jalkapalloliigan kärkeen keskiviikkona. KuPS kuritti kotipelissään FC Lahtea 3–0. Isäntien maaleista ensimmäisellä puoliajalla vastasivat Urho Nissilä ja Aniekpeno Udoh. Ilmari Niskanen lisäsi KuPS-johtoa toisella jaksolla.

KuPS on kerännyt viidestä pelistään kolme voittoa ja kaksi tasapeliä. Joukkueen puolustus on ollut betonia, sillä se on päästänyt tähän mennessä vain yhden maalin.

Ennen kierrosta sarjan kärjessä majaillut Inter tipahti toiseksi, kun se pelasi Espoossa Hongan kanssa 1–1. Hongan maalin viimeisteli rangaistuspotkusta Jean Marie Dongou. Interin tasoituksen iski Taiki Kagayama.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kolmanneksi kipusi Helsingin Jalkapalloklubi, joka kävi hakemassa täydet pisteet Turusta Palloseuran kustannuksella. HJK:n voittojen tielle Inter-tappion jälkeen palauttivat Tim Väyrynen ja Roope Riski. TPS:n peliä hankaloitti Albijon Muzacin ulosajo ennen puolen tunnin täyttymistä.

Vaihdosta kentälle päässyt Muzaci lensi suihkuun otettuaan kaksi keltaista korttia kolmen minuutin sisään. Sarjanousija TPS on hävinnyt kaikki neljä peliään.

Sakari Mattila upotti SJK:n

Päävalmentaja Tor Thodesenille potkut maanantaina antanut HIFK palasi voittokantaan, kun se kaatoi Helsingissä Seinäjoen Jalkapallokerhon kanssa 2–1. HIFK:n maalit teki Sakari Mattila. Voittomaali syntyi lisäajalla.

KuPSin mestariksi luotsanneen Jani Honkavaaran aikakausi SJK:ssa ei ole alkanut parhaalla mahdollisella tavalla, sillä SJK on voittanut neljästä pelistään vain yhden.

IFK Mariehamn ja sarjanousija Valkeakosken Haka tasasivat pisteet 2–2-tuloksella. Kotijoukkue siirtyi 1–0-johtoon Albion Ademin maalilla, mutta tämän jälkeen Haka pääsi niskan päälle. Ensin Henri Malundama toi vieraat tasoihin, ja sen jälkeen Saiba Keita vei Hakan 2–1-johtoon.

Riku Sjöroosin maali 76. minuutilla tasoitti pelin.