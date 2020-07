Jalkapallotoimittajat valitsivat Liverpoolin Jordan Hendersonin vuoden parhaaksi pelaajaksi Englannissa

Jalkapallotoimittajien yhdistys FWA on valinnut Liverpoolin kapteenin Jordan Hendersonin vuoden parhaaksi pelaajaksi Englannissa.

Keskikenttäpelaaja Henderson on ollut tärkeässä roolissa Liverpoolin marssiessa ensimmäiseen miesten Englannin mestaruuteensa 30 vuoteen.

Hendersonin takana eniten ääniä englantilaisyhdistyksen äänestyksessä saivat Manchester Cityn Kevin De Bruyne, Manchester Unitedin Marcus Rashford ja Liverpoolin Virgil van Dijk sekä Sadio Mane.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pelisuoritustensa lisäksi Henderson on ollut näkyvästi esillä Players Together -kampanjassa, jossa on kerätty rahaa Britannian julkiselle terveydenhuollolle.

Henderson, 30, jakoi kunniaa joukkuekavereilleen ottaessaan palkintoaan vastaan.

– Kundit ovat tehneet minusta paremman pelaajan, paremman johtajan ja paremman ihmisen, Henderson sanoi.

Englannin Valioliigan kautta on jäljellä yksi kierros.