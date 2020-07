Jalkapallolegenda Xavilla todettu koronavirustartunta

– Muutama päivä sitten sain koronavirustestistä positiivisen tuloksen. Oloni on ok, mutta olen eristyksissä, kunnes kaikki on kunnossa, Xavi kertoi.

Xavi pelasi Barcelonassa peräti 505 Espanjan pääsarjapeliä. Vuonna 2015 hän siirtyi Al-Saddiin, jota hän edusti pelaajana neljä kautta, kunnes ura tuli päätökseen.

Espanjan miesten maajoukkueessa pienikokoinen keskikenttämies sai tililleen 133 ottelua. Hänen muhkeaan meriittilistaansa kuuluvat muun muassa kahdeksan Espanjan mestaruutta, neljä Mestarien liigan voittoa, kaksi Euroopan mestaruutta ja yksi maailmanmestaruus.